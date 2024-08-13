轟柯文哲記者會把全台當白痴　黃智賢：有會計師會努力做假帳？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲「政治獻金申報不實爭議」延燒，昨（12日）民眾黨召開記者會，直指會計師端木正以「時間來不及」為由，將漏報的2000多萬元擅自調節9筆申報；但端木正發出聲明，盼司法還清白。對此，媒體人黃智賢12日表示，這是把全台當白痴的記者會，會有會計師，努力幫客戶作假帳？面對報帳會嫌煩？而且法律規定，候選人要親自蓋章，所以，柯文哲不知道？事後一切都用不知道跟疏失，就可以過關？



黃智賢於臉書表示，柯文哲昨日率黃珊珊、陳智菡、李文宗，開了一場記者會，回應政治獻金造假案。

黃智賢表示，記者會中陳智菡簡直聲東擊西，對外界質疑，毫無正面回答。竟然還說是會計師「時間來不及，就擅自調節」。意思是說，會計師接受柯文哲委託，向監察院申報政治獻金收支表，竟然會覺得「時間很趕」，然後做假帳？

黃智賢質疑，會有這種會計師，這麼閒，自己努力幫客戶作假帳？然後還說，會計師完全沒有告知柯文哲，也沒有告知廠商，自己決定，對916萬湊金額報假帳？還是1800多萬金額都有問題？

黃智賢說，會計師處理政治獻金申報，可以這樣隨意濫報？會計師面對報帳，會嫌煩？所以乾脆偽造文書？不知道會計師為了追幾塊錢的單據憑證或帳目不清，會天涯萬里追？競選總部自己對於AB帳，覺得很習慣？

黃質疑認為，法律規定，候選人要親自蓋章，才能上報監察院。所以，柯文哲可能不知道？事後一切都用不知道跟疏失，就可以過關？而且帳房李文娟，為什麼不見了？

最後，黃智賢批評，這是一個把全台灣當白痴的記者會。現場還出現幾個紙盒道具。柯文哲是要搞卡提諾金融學院？要全台灣會計師去深造？台灣欠他們一座金馬獎。

▼ 柯文哲競選費用單據。（圖／記者湯興漢攝）