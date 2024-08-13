爆炸點距離不到100米　052D艦抗炸衝擊試驗首度公開

▲大陸首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面。（翻攝自微博／追風少年小白鯊，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍近日首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面，其爆炸點距離艦體僅有100米（公尺）、甚至不到，場面相當震撼。據了解，這項試驗主要模擬真實戰場情境，當艦體受到水下爆炸衝擊時，檢驗整體結構和設備損傷情況，為後續建造進行必要的修改和更新。

這種水下爆炸衝擊試驗，也被稱為全艦抗衝擊試驗。大陸《兵器》雜誌旗下微博官方帳號「兵器展望」指出，由於水不具備壓縮性，所以水下爆炸產生的能量幾乎可以完全傳遞給軍艦，造成遠比空氣中爆炸更大的破壞力，而這種強大的衝擊波傳播速度快、範圍廣，能直接影響到艦體的結構完整性，甚至導致艦體嚴重變形或斷裂，例如魚雷攻擊就是水下爆炸的常見形式，其摧毀力足以將數千噸級別的驅逐艦一分為二。

現代戰爭中若遭受到覆蓋式打擊，即便是導彈沒有直接命中軍艦，落在旁邊水域裡，水下爆炸的衝擊波也足以讓艦艇受到巨大傷害，因此抗衝擊能力成為建造軍艦的重要指標。從大陸官方釋出的畫面來看，這次052D導彈驅逐艦是在航行狀態中進行抗衝擊試驗，而爆炸點距離軍艦僅有100米（公尺）、甚至不到。

事實上，這並非大陸第一次進行艦艇抗衝擊試驗，2007年解放軍就曾透露進行某款主力艦的抗衝擊試驗，但礙於當時艦艇實力較為薄弱，並未能取得很好的效果，但仍為後續艦艇建造累積寶貴經驗。

作為全球海上霸主，美國也曾公開最新航母「福特號」進行全艦衝擊試驗（full-ship shock trials）的畫面。2021年6月18日美軍在該次試驗將相當於5000千克TNT當量的炸藥，放置在距福特號航母100米遠、50米水深的地方引爆，爆炸引發的衝擊波相當於芮氏規模3.9級地震。後續美軍又在6月21日與8月8日進行第二及第三次的抗衝擊試驗。

值得注意的是，完成一次全船抗衝擊試驗的費用，約為艦船建造費用的5%~10%。以美軍為例，伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class）做一次相關試驗需要花費1億美元，而福特級航母的試驗費則來到約13億美元。當然這樣巨大的投資也帶來豐厚的回報，美國海軍艦船的抗衝擊水平不只世界領先，甚至遠超過於其他國家。

▼美福特號航母進行全艦衝擊測試。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford–CVN 78臉書專頁）