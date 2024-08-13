　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

爆炸點距離不到100米　052D艦抗炸衝擊試驗首度公開

▲▼解放軍首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗（也稱全艦抗衝擊試驗）畫面。（翻攝自微博／追風少年小白鯊）

▲大陸首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面。（翻攝自微博／追風少年小白鯊，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍近日首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗畫面，其爆炸點距離艦體僅有100米（公尺）、甚至不到，場面相當震撼。據了解，這項試驗主要模擬真實戰場情境，當艦體受到水下爆炸衝擊時，檢驗整體結構和設備損傷情況，為後續建造進行必要的修改和更新。

這種水下爆炸衝擊試驗，也被稱為全艦抗衝擊試驗。大陸《兵器》雜誌旗下微博官方帳號「兵器展望」指出，由於水不具備壓縮性，所以水下爆炸產生的能量幾乎可以完全傳遞給軍艦，造成遠比空氣中爆炸更大的破壞力，而這種強大的衝擊波傳播速度快、範圍廣，能直接影響到艦體的結構完整性，甚至導致艦體嚴重變形或斷裂，例如魚雷攻擊就是水下爆炸的常見形式，其摧毀力足以將數千噸級別的驅逐艦一分為二。

現代戰爭中若遭受到覆蓋式打擊，即便是導彈沒有直接命中軍艦，落在旁邊水域裡，水下爆炸的衝擊波也足以讓艦艇受到巨大傷害，因此抗衝擊能力成為建造軍艦的重要指標。從大陸官方釋出的畫面來看，這次052D導彈驅逐艦是在航行狀態中進行抗衝擊試驗，而爆炸點距離軍艦僅有100米（公尺）、甚至不到。

▲▼解放軍首度公開052D型導彈驅逐艦進行水下爆炸衝擊試驗（也稱全艦抗衝擊試驗）畫面。（翻攝自微博／追風少年小白鯊）

事實上，這並非大陸第一次進行艦艇抗衝擊試驗，2007年解放軍就曾透露進行某款主力艦的抗衝擊試驗，但礙於當時艦艇實力較為薄弱，並未能取得很好的效果，但仍為後續艦艇建造累積寶貴經驗。

作為全球海上霸主，美國也曾公開最新航母「福特號」進行全艦衝擊試驗（full-ship shock trials）的畫面。2021年6月18日美軍在該次試驗將相當於5000千克TNT當量的炸藥，放置在距福特號航母100米遠、50米水深的地方引爆，爆炸引發的衝擊波相當於芮氏規模3.9級地震。後續美軍又在6月21日與8月8日進行第二及第三次的抗衝擊試驗。

值得注意的是，完成一次全船抗衝擊試驗的費用，約為艦船建造費用的5%~10%。以美軍為例，伯克級驅逐艦（Arleigh Burke class）做一次相關試驗需要花費1億美元，而福特級航母的試驗費則來到約13億美元。當然這樣巨大的投資也帶來豐厚的回報，美國海軍艦船的抗衝擊水平不只世界領先，甚至遠超過於其他國家。

▼美福特號航母進行全艦衝擊測試。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford–CVN 78臉書專頁）

▲▼美國最新福特號航母進行全艦衝擊測試。（圖／翻攝自USS Gerald R. Ford–CVN 78臉書專頁）

ET快訊
不只會計師有責任！　民眾黨秘書長：將黃珊珊、李文宗移送中評會
庫斯克遭攻入30公里　普丁曝「烏軍背後2目標」：難怪拒絕和談
「是烏龍不是污錢」　柯文哲向支持者道歉
史上最貪縣長！　刑期加總超過400年

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

爆炸點距離不到100米　052D艦抗炸衝擊試驗首度公開

視導中科院　顧立雄：爭取加入國際大廠供應鏈

以色列、伊朗戰火一觸即發　美軍核潛艦出動

烏克蘭攻入領土達30公里！　俄羅斯認了

掌握俄導彈發射地點！　澤倫斯基發起反攻

大陣仗！美軍加派航母搭載F-35C、核潛艦前往中東

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱帶低壓生成！最快明天增強為7號颱「安比」　路徑曝

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

國1滿載啤酒貨櫃車燃燒　疑輪胎著火駕駛卸車頭逃

成大女職員開車一路撞出校門　42歲女騎士下班接小孩當場慘死

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

爆炸點距離不到100米　052D艦抗炸衝擊試驗首度公開

視導中科院　顧立雄：爭取加入國際大廠供應鏈

以色列、伊朗戰火一觸即發　美軍核潛艦出動

烏克蘭攻入領土達30公里！　俄羅斯認了

掌握俄導彈發射地點！　澤倫斯基發起反攻

大陣仗！美軍加派航母搭載F-35C、核潛艦前往中東

停水溝蓋被開單！他嘆「以前都沒事」　網看現場圖：早該抓了

金融掃黑150案逾30億　揭經理詐貸銀行投資達人無照代操

性別趴險成「八仙翻版」！親子餐廳爆粉塵煙霧　家長抱孩急逃竄

無限上綱的平等是暴力　林郁婷光心理素質就已先奪冠

限量秒殺！五星級鐵窗牌月餅今年降價　8／22開放電話訂購

11萬人已領！北市敬老金靠卡「直接領1500元」　11通路加碼優惠

「台灣詐騙犯」逃菲律賓被抓了　關押拘留所等候驅逐出境

台灣上半年實質薪資正成長「增幅創3年最大」

夏天濕氣重！營養師教吃6種「去濕消水腫食物」　還能減脂促代謝

12歲陸男童騎車離奇摔倒　秒遭「對向轎車撞頭」躺地鮮血狂流

90歲阿嬤講評桌球5分鐘　身分竟是「得銅牌國手」

軍武熱門新聞

052D抗衝擊爆炸點距離不到100米

視導中科院　顧立雄：爭取加入國際大廠供應鏈

大陣仗！美軍加派航母、核潛艦前往中東

以伊戰火一觸即發　美軍核潛艦出動

烏克蘭攻入30公里！　俄羅斯認了

福建艦第四次出海要試電彈

掌握俄導彈發射地點！　澤倫斯基發起反攻

陸新神盾艦垂發比055艦多32單元

比魚雷更便宜！空投炸彈擊沉靶艦

中東衝突風險升高　英國對伊朗黎巴嫩領空發警訊

F-22戰機抵達中東！　若遭攻擊會保護以色列

廣島原爆79周年　罹難者增至34萬4306人

烏克蘭最大規模跨境攻擊！　俄Su-34、Su-35不保

F-16、F-15J聯合行動　護航B-1B轟炸機

更多熱門

相關新聞

中東局勢緊張！法航繼續停飛往貝魯特航班

中東局勢緊張！法航繼續停飛往貝魯特航班

由於中東緊張情勢急劇升溫，法國航空（Air France）及其子公司Transavia France宣布再次延長停飛前往黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）的航班至8月15日為止。

以伊戰火一觸即發　美軍核潛艦出動

以伊戰火一觸即發　美軍核潛艦出動

烏克蘭攻入境內30公里　「拆俄國旗」狂踩

烏克蘭攻入境內30公里　「拆俄國旗」狂踩

烏克蘭攻入30公里！　俄羅斯認了

烏克蘭攻入30公里！　俄羅斯認了

掌握俄導彈發射地點！　澤倫斯基發起反攻

掌握俄導彈發射地點！　澤倫斯基發起反攻

關鍵字：

052D052D艦導彈驅逐艦解放軍大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

成大女職員傳「癲癇暴衝」撞7車　1死4傷名單曝光

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

成大女職員開車撞出校門　42歲媽接小孩當場慘死

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

《賭聖》導演元奎2年前就已去世　電影工會曝死因

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

巴黎奧運落幕！閉幕式世界地圖「這一國」消失了

女兒私奔！爸闖進別人家「性侵人妻」報復

獨／秀泰二公子認了偷吃小模　廖偉翔向正宮道歉

快訊／台船接萬海12+4艘甲醇雙燃料船大單　總價最高640億台幣

打拳賽「大腦位移」枉死　母淚控國家教練：他才27歲

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

羅時豐YT頻道清空不捨發聲！　　律師聲明全文曝光

庫斯克遭攻入30公里　普丁曝烏軍2目標

更多

最夯影音

更多

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面