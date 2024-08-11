逃逸移工自學施工圖變身「最強小包」　判刑3月禁入境11年

▲一名越南逃逸工人自學看懂施工圖，招募家鄉人工作，貼心照顧被大讚好保母。（圖／台中專勤隊提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

42歲越南移工阿陽逃逸期間四處打零工，偶然接觸到工地工作竟做出興趣，不但自學看懂工程圖，還承接小包當老闆，招募同鄉一起打拚，阿陽為了留住工人，除了開車接送上下班，還準備家鄉菜越南河粉和越南麵包做為早午餐，保母式貼心服務，在同鄉之間口耳相傳，堪稱最強小包，不過，還是栽在專勤隊手裡，阿陽判處有期徒刑3個月，禁止入國11年。

阿陽原本在雲林擔任製造業技工，逾期滯留後四處在工地打零工，結果竟然做出興趣，自學看懂建商交代的施工工程圖，自己乾脆當起小包，開始招募同鄉組成工班，他再媒介到各大工地從事綁鐵工作。

為了留住同鄉人，阿陽除了媒介工作外，還教導同鄉看工程圖及技術指導，每天開車接送同鄉上下班，並提供家鄉風味的越南河粉及越南麵包，保母式貼心服務，讓許多同鄉趨之若鶩。

台中專勤隊去年12月在阿陽開車載人前往工地路上逮捕，車上7人全是逃逸移工，阿陽身上除了鋼筋工程圖，還有準備發給同鄉薪水的現金10萬多元。

台中專勤隊將阿陽等7人以及2名非法雇主分別函送台中市政府及台中地檢署偵辦，阿陽7月份被判處有期徒刑3個月，沒收犯罪所得，也被管制入國11年；而2名非法雇主及6名失聯移工部分，另由勞政主管機關裁處。

台中市專勤隊代理隊長林建宏表示，113年1月1日至7月31日止，已查獲非法雇主86人、非法仲介27人及非法工作者185人，未來仍將持續強力「查緝非法仲介集團」；另依就業服務法規定，任何人不得媒介外國人非法為他人工作，違反者，處10萬元以上50萬元以下罰鍰；意圖營利而違反者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，提醒民眾切勿以身試法。