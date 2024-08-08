童子賢主張核電感嘆被誤解反綠電　直呼不排碳發電每一度都珍貴

▲總統賴清德主持氣候變遷對策委員會。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統府氣候變遷對策委員會8日首次會議，外界關注近來多次主張「核能」的和碩董事長童子賢的相關態度。總統府副秘書長張惇涵轉述，童子賢強調，全球企業使用綠能，和碩是台灣第一名，使用率是19％，雖然主張審慎思考核電對氣候變遷減緩的貢獻，但不應該被誤解是反對綠電。

張惇涵轉述指出，童子賢的發言重點，首先表達想跟大家談談「理想」跟「現實」感受，舉了綠色和平組織的數據為例，過去兩個月全球大企業使用綠能上，和碩是台灣第一名，使用綠電是19％，他雖然主張審慎思考核電對氣候變遷減緩貢獻，但不應該被誤解是「反對綠電」。

童子賢在發言中指出，他會這樣講，是因為在企業購買綠電上，遇到很多辛苦挑戰。最後他也是說，理想跟現實是有差距的，不管氫能、潮汐、燃煤脫碳，都應該要努力，甚至太陽能，只要任何不排碳的發電，每一度他都覺得很珍貴。

童子賢發言中感慨指出，2050年達到脫碳標準之際，他才會呼籲核二、核三持續發電，台灣土地這麼小，不用原地打轉。

於此同時，李根政委員也在會議中提出臨時提案，主旨是希望行政院建制資訊平台釐清核電相關資訊，建立高品質公共討論基礎，進行對話，也是呼應賴清德所說「我們有不同立場，但我們只有一個台灣」。

至於本委員會顧問李遠哲，他在會中僅簡短發言，但也沒有觸及到核能議題。李遠哲提到，2030碳排減半難度很高，建議目標可以稍微延後兩年至2032年，他認為，要達到碳排減半目標認為有機會努力，因此建議政府就每一年度都要設定目標，並且努力來執行。