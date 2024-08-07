謝國樑3大隱患！　罷樑關鍵時間曝

▲基隆廟口夜市人潮眾多，是罷免正反方空戰宣傳必爭之地。



圖文／鏡週刊

反拆樑雖自評勝券在握，但仍存在3大隱憂。一位不願具名的黨務人士直言，自主意識高、耳根子硬的謝國樑，就是不穩定因素之一，像是他7月底在火車站外親自說明施政成績，遭台鐵人員以維持行政中立為由勸離，全程被直播放送引發熱議，團隊早在幾天前就建議謝別這麼做，但謝不聽勸的結果就如他們所預料。

甚至就連被認為是在野黨同溫層的PTT政黑板，絕大多數的鄉民也毫不掩飾對謝現身火車站揮手、打招呼的行為感到厭惡。本刊掌握，近日一篇「今日謝國樑，再次到火車站揮手打招呼」發文，留言區一片譙謝，讓藍營不敢大意，在1票都不能少的壓力下，持續緊盯網路輿情效應，設防丟失青年票。

其次，藍營觀察到，或許是罷免案還沒正式成案，現階段民進黨未傾注資源挹注拆樑行動，僅透過咖啡會、下午茶會的小規模聚會，默默替拆樑催票；一旦綠營正式涉入，擁有中央行政資源的綠營，將成罷樑發酵的變數之一。

▲拆樑團體持續出招，在基隆市內人潮聚集處以高壓水槍洗出「罷免國樑 基隆要強」字樣。（山海公民拆樑行動提供）

▲拆樑團體持續出招，在基隆市內人潮聚集處以高壓水槍洗出「罷免國樑 基隆要強」字樣。（山海公民拆樑行動提供）

而拆樑一旦成案，預估投票時間會落在9月中下旬或10月初，屆時立法院第2會期已開議，從國民黨團、個別藍委表現，再到反對黨的議事攻防，都可能被放大檢視，並進一步與罷免案連結，有過先前國會改革修法民調大暴死的經驗，還捲起青鳥行動反撲，「如何火速收攏議題，避免戰場無限擴大，在在考驗謝團隊與黨中央即時反應的能力，更會直接衝擊罷免案的結果，不得不慎。」一位前黨務高層直言。



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