出席新北餐敘為2026？　黃國昌曝市府主動邀請：不需跟選舉連結

▲黃國昌出席新北市政交流。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜今（5日）晚間6點半於市府內餐廳宴請新北市藍綠白立委，進行市政交流，其中民眾黨不分區立委黃國昌的出席，被視為布局2026選戰意味濃厚。黃國昌受訪時對此強調，今日的聚會主軸是新北市政的推動，沒必要把它跟2年後的事情連結在一起，且在整個市政的推動上，本來就應不分黨派，以市民所關心的事情是最重要的指導原則。

黃國昌指出，侯友宜在推動整個市政建設的過程中，一直都非常用心，今天跟不分黨派的立委會面餐敘，最主要也是希望中央、地方共同協力，為新北市政來共同的努力推動。

此外，黃國昌也認為在整個市政的推動上，本來就應該不分黨派，以市民所關心的事情為最重要的一個指導原則，所以今天也很感謝侯友宜的邀請，對於有這樣的機會，針對新北市政來交換意見，是個好的事情。

對於此次出席，被視為布局2026選戰意味濃厚，黃國昌則說，今天的主軸是整個新北市政的推動，倒沒必要跟2年後的選舉做太強烈的連結，雖然他是不分區立委，但責任區是新北市，也正因如此，過去侯友宜所舉辦的行動治理座談會，跟所有地區的里長能夠面對面的交換意見，只要時間上許可也都會參與，所以此次聚會主要還是如何幫新北市民爭取權益，讓市政的推動能更順利。