全紅嬋家人拒贊助「230萬元＋5套房」　全爸坦言：希望她上大學　

記者廖翊慈／綜合報導

中國17歲跳水小將全紅嬋7月31日與搭檔陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台的金牌。兩人再次展現宛如複製貼上般「水花消失術」，完美的動作令全場讚嘆不已。全村人一同在電視機前一同喝采。全紅嬋的父親更是在受訪時，止不住笑意。

▲全紅嬋、陳芋汐拿下巴黎奧運雙人跳水10公尺台金牌。（圖／路透社）

綜合陸媒報導，先前有不少傳言指出，全紅嬋成名之後拿到千萬獎金。全紅嬋的哥哥全進華對此反駁，「有人會說我們蓋大別墅了，我們開豪車了，這種傳言太離譜，當地一些有名的企業家，包括當時他們贊助的錢20萬、30萬（人民幣，下同，合計約台幣230萬元），包括4、5套房子給我們，我們都沒要。」

▲全紅嬋的哥哥。（圖／翻攝自央視新聞）

全紅嬋的爸爸全文茂也表示，「女兒奪冠後，有很多人送錢送房送車，但都回絕了，我就說拍照片可以，那個錢你先拿開，我不要錢，我們覺得靠我們的雙手掙來的錢花得更踏實一點。」他也強調，女兒的成就是辛苦換來的，家人不能坐享其成。

▲全紅嬋的爸爸。（圖／翻攝自央視新聞）

全文茂也說出心願，「我女兒的榮譽我不可能拿來消費，我只是靠我努力地乾活，我也希望她上大學，未來的路就好走一點，肯定要文化水平高一點才行，到時候回國要努力讀書，（獎金的部分）那個我不知道，不方便去問，她人也那麼大了，問了也不太好！」

全紅嬋與搭檔陳芋汐在本次奧運雙人跳水10公尺台比賽中，從第一跳開始就領先所有對手，更與第2名差距7.20分，五跳的表現都極為穩定，重現完美的雙人「水花消失術」，得分分別為「56.40、54.60、80.10、85.44、82.56」，總分為359.10分，毫無懸念奪得冠軍。

▲全紅嬋、陳芋汐展現雙人「水花消失術」。（圖／路透社，上同）

據悉，全紅嬋在8月5日將出賽巴黎奧運單人跳水10公尺台項目預賽。