村民健康不能斷！強颱襲擊路難行　花蓮3方接力送藥

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強烈颱風凱米7月底重創台灣，造成蘇花公路崇德至和仁段道路坍方，鐵、公路均受影響而中斷，花蓮慈濟醫院掛念著當地民眾就醫需求，在花蓮縣衛生局與消防局的的協助下，由花蓮縣衛生局與花蓮慈院推動「健康藥接力」行動，透過消防局北埔分隊與和仁分隊，7月31日下午，將和平村居民急需的藥物送達和平衛生室，由健康關懷員分送給村民，守護民眾健康權益。

▲醫事室助理專員宋玟芳（左）親手將慢性病處方藥交給北埔消防分隊小隊長趙清昊，轉送和平衛生室。

在7月29日，崇德至和仁段交通還是處於中斷時期，花蓮慈院團隊已經先準備好村民急需的藥品，30日先送北埔分隊，接著由和仁分隊小隊長曾榮輝、和仁分隊隊員葉豐旗送往和平衛生室，交由健康關懷員周珮蘭分送到村民家中，花蓮慈院家庭醫學部邱雲柯醫師再透過電話聯繫，關懷村民身體狀況，並提醒用藥注意事項，完成「健康藥接力」行動。

▲送藥途中經過的隧道內還在滲水，讓送藥的消防隊員心裡都很不捨。

花蓮慈院感謝所有相關團隊的努力，在7月30日下午公路初步搶通情況下，讓準備好的藥品，7月31日就能順利送達和平村民手中。邱雲柯醫師說，當交通中斷的時候，影響的不只是大家的工作與生活，對於受到包含罹患慢性病在內的民眾來說，更是對健康、對生命安全的重大危機。

▲和仁分隊隊員葉豐旗（左）將花蓮慈院準備好的慢性病藥交給和平衛生室健康關懷員周珮蘭。

目前和平村需要代領處方箋藥物需求約有50位民眾，部分是本來就在秀林鄉全人計劃看診的民眾，有些是之前到花蓮慈院看診時，領取的長期處方箋，這次藉由花蓮慈院的全人團隊來為大家服務，而這也正是巡迴醫療的延伸，守護每個有醫療需求的民眾健康。

▲和仁消防分隊小隊長曾榮輝說明，這次路段有兩個大坍方。

醫事室助理專員宋玟芳說，領取連續處方箋用藥的病友，基本上都很清楚該如何使用，但是如果發現有特殊狀況時，村里部落中的健康關懷員就會直接與邱雲柯醫師聯繫，即時為民眾解決問題。

7月30日下午2點半，花蓮慈院醫事室團隊將準備好的藥品送到消防局北埔分隊，由小隊長趙清昊代收，31日由和仁分隊小隊長曾榮輝開車送到和平衛生室，途中看到隧道內還在滲水，讓送藥的消防隊員心裡都很不捨。曾榮輝小隊長說，感恩花蓮慈院全人計畫照顧偏鄉民眾，大家接力送的不只是藥品，還是所有團隊的愛心。