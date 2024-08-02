　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

村民健康不能斷！強颱襲擊路難行　花蓮3方接力送藥

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

強烈颱風凱米7月底重創台灣，造成蘇花公路崇德至和仁段道路坍方，鐵、公路均受影響而中斷，花蓮慈濟醫院掛念著當地民眾就醫需求，在花蓮縣衛生局與消防局的的協助下，由花蓮縣衛生局與花蓮慈院推動「健康藥接力」行動，透過消防局北埔分隊與和仁分隊，7月31日下午，將和平村居民急需的藥物送達和平衛生室，由健康關懷員分送給村民，守護民眾健康權益。

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

醫事室助理專員宋玟芳（左）親手將慢性病處方藥交給北埔消防分隊小隊長趙清昊，轉送和平衛生室。

在7月29日，崇德至和仁段交通還是處於中斷時期，花蓮慈院團隊已經先準備好村民急需的藥品，30日先送北埔分隊，接著由和仁分隊小隊長曾榮輝、和仁分隊隊員葉豐旗送往和平衛生室，交由健康關懷員周珮蘭分送到村民家中，花蓮慈院家庭醫學部邱雲柯醫師再透過電話聯繫，關懷村民身體狀況，並提醒用藥注意事項，完成「健康藥接力」行動。

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

送藥途中經過的隧道內還在滲水，讓送藥的消防隊員心裡都很不捨。

花蓮慈院感謝所有相關團隊的努力，在7月30日下午公路初步搶通情況下，讓準備好的藥品，7月31日就能順利送達和平村民手中。邱雲柯醫師說，當交通中斷的時候，影響的不只是大家的工作與生活，對於受到包含罹患慢性病在內的民眾來說，更是對健康、對生命安全的重大危機。

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

和仁分隊隊員葉豐旗（左）將花蓮慈院準備好的慢性病藥交給和平衛生室健康關懷員周珮蘭。

目前和平村需要代領處方箋藥物需求約有50位民眾，部分是本來就在秀林鄉全人計劃看診的民眾，有些是之前到花蓮慈院看診時，領取的長期處方箋，這次藉由花蓮慈院的全人團隊來為大家服務，而這也正是巡迴醫療的延伸，守護每個有醫療需求的民眾健康。

▲得知路通，醫事室助理專員宋玟芳（左）與黃智祥一起將民眾急需藥品搬上車。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

和仁消防分隊小隊長曾榮輝說明，這次路段有兩個大坍方。

醫事室助理專員宋玟芳說，領取連續處方箋用藥的病友，基本上都很清楚該如何使用，但是如果發現有特殊狀況時，村里部落中的健康關懷員就會直接與邱雲柯醫師聯繫，即時為民眾解決問題。

7月30日下午2點半，花蓮慈院醫事室團隊將準備好的藥品送到消防局北埔分隊，由小隊長趙清昊代收，31日由和仁分隊小隊長曾榮輝開車送到和平衛生室，途中看到隧道內還在滲水，讓送藥的消防隊員心裡都很不捨。曾榮輝小隊長說，感恩花蓮慈院全人計畫照顧偏鄉民眾，大家接力送的不只是藥品，還是所有團隊的愛心。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
竹科驚見洗門風！　聯發科員工大門口下跪
味全龍球員涉賭　被逮畫面曝光
快訊／台股崩跌1004點「創史上最大跌點」　台積電重挫
樊振東首局遭輾壓！中國選手偷笑被拍到　陸網氣炸：噁心
快訊／味全龍球員涉賭遭起訴　球團通報聯盟
谷愛凌探班！　全紅嬋秒變「迷妹」討抱…羞喊：臉燙燙的
郭書瑤穿太低胸！「不小心掉出半邊」急停錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

金髮妙齡女攔路「警察先生幫我」　桃園警飆追公車找回手機

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪引人圍觀報警　聯發科說話了

曾傳昇涉賭被逮畫面曝！連帽外套遮臉　低頭緊貼賭客怕被認出

于美人控「假民調」操作棄保　鍾小平挨告《選罷法》調查結果曝

快訊／國3北土城段「4車追撞」釀1傷！占3線車道　回堵6K紫爆中

村民健康不能斷！強颱襲擊路難行　花蓮3方接力送藥

鄭文燦提告違反選罷法+妨害名譽　凌濤批聲請再議浪費司法資源

情侶北宜山區煉製喪屍煙油！警抄11公升市價千萬　再扣2槍+60彈

中山高豬兒摔下貨車受傷　高溫柏油路匍匐前進...可憐畫面曝

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「看到小戴哭真的會想哭！」　郭婞淳哽咽：心跟著一起跳動

周天成打趴日本一哥挺8強　對手沒轍...只能苦笑丟拍！

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

金髮妙齡女攔路「警察先生幫我」　桃園警飆追公車找回手機

竹科驚見洗門風！男員工大門口下跪引人圍觀報警　聯發科說話了

曾傳昇涉賭被逮畫面曝！連帽外套遮臉　低頭緊貼賭客怕被認出

于美人控「假民調」操作棄保　鍾小平挨告《選罷法》調查結果曝

快訊／國3北土城段「4車追撞」釀1傷！占3線車道　回堵6K紫爆中

村民健康不能斷！強颱襲擊路難行　花蓮3方接力送藥

鄭文燦提告違反選罷法+妨害名譽　凌濤批聲請再議浪費司法資源

情侶北宜山區煉製喪屍煙油！警抄11公升市價千萬　再扣2槍+60彈

中山高豬兒摔下貨車受傷　高溫柏油路匍匐前進...可憐畫面曝

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

田亞霍抱兒上台開唱　「八點檔男神」竟也現身！

1~5月交通事故奪116人命「降8.9%」　行人死亡不降反升

麥寮鄉興華繪本館啟用　營造親子共讀與休閒運動新天地

黑色星期五再現！台股崩跌1004點創紀錄　台積電力守900元大關

87歲嬤大雨中失蹤！中和帥警找到她　「超man公主抱」送回家

供應鏈移轉商機湧現　南亞商機日逾60家買主來台採購

運價撐不住　美國線每大箱運價說降2、3百美元變成降5百

五熊車禍飛起…尪第一反應「伸手保護她」　淚眼：覺得真的活不下來

周天成挺過大腸癌闖入奧運8強　醫建議：45歲後可規律篩檢

社會熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

溺斃女高中生最後身影曝！父控夏令營教練無作為

獨／扮「金秀賢」嘿咻18歲妹　淫狼騙砲30少女

21歲男被砍斷手掌原因曝　衝突落跑竟誤上仇家車

27秒禮讓行人2次　駕駛被檢舉罰2.4萬

台中驚爆8大酷刑虐童！幼園師逼「綑手學狗吃飯」

即／知名饒舌歌手「出門就被打」　竟是律師前女友買凶

即／台鐵苗栗站女子落軌　遭自強號爆頭慘死

屁孩虐殺小貓掀公憤　網肉搜灌爆臉書

五熊國道被撞「車狂翻數圈」！警：鎖定嫌疑車

即／雲林國1「5車連撞」5人受傷

更多熱門

相關新聞

花蓮分署法拍可通訊投標　温泉套房最搶手

花蓮分署法拍可通訊投標　温泉套房最搶手

不畏強颱風雨、不受鐵公路中斷影響，法務部行政執行署花蓮分署8月「123全國聯合拍賣會」將於8月6日準時登場。聯合拍賣會推出多件增值優惠商品，其中備受矚目的知本溫泉套房已進入第三次拍賣，底價下殺65折出售，低價入手沒負擔，想逢低買進增值資產的民眾可別錯過千載難逢的機會。

台鐵8/2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

台鐵8/2全面復駛　南橫明霸克露橋8月中搶通

開333張罰單　東港警嚴打小琉球交通違規

開333張罰單　東港警嚴打小琉球交通違規

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

3登山客凱米前夕上山全罹難！搜救畫面曝光

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

即／花蓮縣宣布秀林鄉明天部分地區停班課

關鍵字：

強颱襲擊交通中斷送藥村民健康藥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台東男遭砍　「右手掌斷了」躺地痛嚎

資深新聞人范琪斐宣布跟老公離婚　

爆多人以為李洋身高170↓　一查全驚呆：很高

鳳梨老婆改口認了「被打好幾次」

都愛上正妹護理師！2醫生互毆　一人被打進ICU

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

大比分落後！中國桌球一哥離場換球衣上演大逆轉

快訊／發狠揮刀「砍斷右手掌」！兇手落網了

46秒就認輸！女拳手被對手打到跪地痛哭

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

背包客「30天睡30妹」　洋腸人生開啟AV之路

調情做1事讓超解　男網友：就是想做

李洋自轉外國腔　「供蝦毀」影片再翻紅

看女兒溺斃前最後照　父心碎：她被水流沖下去卡住

更多

最夯影音

更多

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面