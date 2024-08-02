駕駛度估砂石車撞倒號誌桿　只差1公尺！測速照相桿「很害怕」

▲苗栗三義鄉苗140線發生砂石車撞分隔島事故，交通受阻數小時。（圖／三義鄉代古子峯提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三義鄉農會鯉魚分部前方的苗140線路口，今（2日）天凌晨1點多發生砂石車自撞分隔島事故。一名吳姓司機半夜開砂石車準備前往排班載運砂石，疑似疲勞駕駛，衝撞分隔島、鏟掉號誌桿和路燈，還差點撞上警察局的固定式測速照相桿，所幸吳男未受傷，但事故現場凌亂，直到清晨約5時才恢復通車。

警方調查，吳姓砂石車駕駛（25歲），今天凌晨1時30分許，開車準備循苗140線前往卓蘭大橋砂石場載運砂石，開到三義鄉農會鯉魚分部前方、苗52線岔路口，疑因疲勞駕駛打瞌睡，砂石車失控往右偏移，衝撞分隔島護欄，將號誌桿和路燈連根拔起，車頭最終停在測速照相桿前約1公尺才停住。

三義鄉代古子峯說，半夜接到鄉民通報趕抵現場時，發現大量電線被扯斷散落路面，造成苗140線和苗52線交通受阻，協調居民開來堆高機，先將斷落電線撐高懸掛在高處，讓三義、卓蘭往來交通，可以繞道苗52線的鯉魚潭水庫正常通行。

警方說，由於砂石車頭全毀、子車也受損，加上半夜調度大型拖吊車難度高，直到清晨5時才搶通，恢復苗140線正常交通，降低對民眾的影響。