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以色列伊朗瀕戰！　美2航空緊急下令「暫停飛往以色列航班」

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。（圖／路透）

▲哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）31日被證實於伊朗德黑蘭遇刺身亡，哈瑪斯官員誓言不會善罷甘休。伊朗和以色列在聯合國互相指責，美媒更指出伊朗方面命令直接攻擊以色列；各國憂心中東戰爭將爆發的同時，美國2家航空公司宣布暫停飛往以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）的航班。

哈尼雅之死使中東推向全面戰爭的邊緣，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）在聯合國安理會稱，刺殺哈尼雅是「令人髮指的罪行」。他將以色列的行動描述為「恐怖行為」，並且譴責美國，因為相關行動必須得到美國當局的首肯。

伊拉瓦尼接著指出，聯合國安理會已經失效了。

以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）則表示，伊朗的領袖們，正努力試圖終結以色列這個國家與猶太人民族。

《紐約時報》引述官員說法報導，在哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）遭殺害後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已經下令「直接打擊以色列」。3名伊朗官員指出，此命令是在7月31日召開的「伊朗最高國家安全委員會」緊急會議上發布；不過報導中並未提及攻擊的時間、規模等細節。

中東緊張局勢不斷攀升，美國聯合航空和達美航空都宣布暫停飛往以色列的航班。哈瑪斯2023年10月大規模突襲以色列並引發以軍報復後，聯合航空就已宣布暫停非往特拉維夫航班，直到今年6月才恢復，但隨著伊朗揚言報復，該公司再次宣布暫停航班，待評估局勢後再做進一步決定，「我們持續密切關注態勢，並會斟酌我們的顧客與組員的安全，適時決定恢復航班。」

達美表示，由於地區衝突正在發生，將暫停飛往以色列的航班直到本月2日。

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