業者認了！高雄肉豆公市場「豆腐驗出防腐劑」　衛生局開鍘了

▲消保會稽查南台灣50家傳統市場豆腐，發現有3家違規添加防腐劑。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣消費者保護協會近日針對南台灣中大型傳統市場稽查50件新鮮嫩豆腐，發現高屏共3家業者違規添加苯甲酸防腐劑。衛生局今(31日)前往高雄肉豆公市場被檢出防腐劑店家稽查抽驗，業者坦承違規，衛生局依法開罰3萬元以上罰鍰。

消保會今日公開台南15件、高雄25件、屏東10件，共計50家傳統市場豆腐攤販稽查防腐劑苯甲酸送驗結果，其中高雄肉豆公市場一家攤販販售的嫩豆腐檢出苯甲酸0.15 g/kg。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛生局稽查人員至傳統市場抽驗，業者坦承添加苯甲酸。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局今日前往肉豆公市場，針對檢出防腐劑店家稽查抽驗，業者初步坦承自製豆腐有違法添加苯甲酸，衛生局將依法裁罰，同時啟動傳統市場及豆腐製造業擴大稽查。

衛生局強調，若檢出防腐劑、殺菌劑及著色劑不符合規定，將依違反食安法第18條暨47條規定裁處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

▲衛生局稽查人員至傳統市場抽驗豆製品。（圖／記者許宥孺翻攝）

台灣消保協會醫事專業委員、義大生物科技學系助理教授劉孝漢表示，苯甲酸為白色粗狀粉末稍帶有結晶且有特殊苯甲酸氣味或嗆味，有抑制真菌、細菌、黴菌生長的作用。 食入可能發生刺激、噁心、嘔吐、胃痛，大劑量則會發生喉嚨痛、胃痛、噁心、嘔吐和可能性過敏反應。 且該物質會造成腸胃道的中度不適，可能會發生黏膜嚴重損害，大量吞食是有害的。