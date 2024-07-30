7個月國際客僅430萬人　李孟諺曝「觀光強心針方案」：團客補5萬

▲交通部長李孟諺表示，今年1千萬國際觀光客目標不變，觀光署在研擬相關方案。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部設定今年來台國際觀光客達1千萬人次，交通部長李孟諺今（30日）指出，到7月止，國際旅客來台430萬人次，因0403地震及凱米颱風，預估影響50萬國際旅客人次來台，觀光署也在研擬「強心針」方案，例如團客補助3到5萬，並對不同國家推出不同優惠方案。

0403大地震、凱米颱風接連來襲，重創花東觀光，也影響國際旅客來台意願，李孟諺今談起觀光推動情形時表示，太魯閣國家公園被歐美旅客視為亞洲的大峽谷，是台灣國際級的重要觀光景點，卻受到創傷，預估牌樓口到長春池這段會在年底修復開放。

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李孟諺提到，世界三大高山鐵路之一的阿里山鐵路，好不容易恢復，又因為颱風封閉到8月底，他預估上半年影響50萬人次，災後最傷腦筋就是國際媒體一直報導，讓國際旅客以為台灣因為地震及颱風而滿目瘡痍，國際旅客就會取消來台旅遊。

李孟諺說，目前觀光署要重新整裝宣傳，讓國際旅客知道台灣是安全的，不要讓錯誤印象一直停留，觀光署也會推出刺激招攬國際旅客的「強心針」方案，例如在日本、韓國找在地代言人，加強宣傳。

他指出，觀光署也針對韓國、港澳及新加坡、菲律賓等東南亞國家，推出不同方案，例如有的國家來台機票買3送1或買2送1，要視跟國籍航空合作的內容，也針對國際自由行旅客推出高鐵票買一送一，鼓勵往中南部地區旅遊。

團客部分，李孟諺說，觀光署針對國際團體旅遊來台觀光，若到花蓮入住1夜，視團體人數，每團補助3到5萬元，讓更多人到花東旅遊，另外籍人士來台出差參展推出「順道旅遊方案」，每人補助2千元。

李孟諺說，將推廣日本、韓國冬天來台打高爾夫球，跟中南部球場合作，目前1個月約有1萬至2萬名外籍人士，到南部打高爾夫球，還有新北市規劃120團日韓高中生來台「校外教學」，體驗台灣農業及文創等。

他強調，觀光署多管齊下，鎖定會展商務族群、高爾夫族群、校外教學等對象，今年1千萬國際旅客的目標不變，從過去經驗下半年比起上半年國際旅客增加5到10％，上半年雖然僅380萬人、有70萬差距，會持續努力。