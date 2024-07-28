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熱帶低壓進逼明變天！1圖看未來一周天氣　「下最大」時間曝

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▲熱帶低壓逐漸接近台灣，接近過程全台有大雨發生的機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風遠離台灣，天氣仍舊不穩定，中央氣象署指出，目前台灣東南方的熱帶低壓，預計明、後天接近台灣，但目前環境並不適合發展為颱風，在低壓接近通過台灣，為東半部帶來局部性大雨，西半部也有大雨的可能，留意天氣變化。

氣象署預報員劉宇其表示，今天各地典型夏季型態，台東、花蓮有局部短暫雨，中南部在午後雷陣雨。隨著凱米遠離，台灣附近雲量逐漸減少，但迎風面花蓮、台東及恆春半島有零星陣雨，西半部降雨主要在中部跟南部有午後雷雨發生。

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劉宇其指出，目前台灣東南方的熱帶低壓逐漸接近當中，預計明、後天到台灣附近，因為海域包括大氣條件並不適合發展，接近台灣時以熱帶性低氣壓或低氣壓強度通過台灣的機會較高，但不排除比預期發展更快一點，仍有機會變成颱風，不排除對鄰近海域發布颱風警報，氣象署持續觀察。

▲▼未來一周天氣趨勢 。（圖／氣象署提供

▲未來一周天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

他說，熱帶低壓在今晚仍在菲律賓東方海面，明天會接近台灣東南風近海，在接近過程低氣壓環流會為東半部外海、巴士海峽帶來2、3公尺浪高，不排除8到9級陣風，預計周三通過台灣上空，但通過時候強度持續減弱。

降雨趨勢，劉宇其指出，今天水氣偏少，僅迎風面花蓮、台東偶爾有些短暫陣雨或雷雨，西半部上半天天氣穩定，但中部、南部有午後雷陣雨發生，包括南投、彰化到台南，不排除有局部性大雨，甚至短延時強降雨。

劉宇其說，明、後天低壓逐漸接近通過台灣上空，迎風面東半部、恆春半島整天斷斷續續有降雨，不排除局部性大雨，西半部也受到水氣影響，時晴時雨，尤其中午過後，西半部因為午後熱力作用加成之下，有大雨發生的可能。

他表示，周三低壓遠離或消散，台灣轉為南風或偏西南風的天氣 各地大致轉為多雲到晴天氣，仍要留意午後可能有雷陣雨的影響，中部、南部清晨到上午仍有短暫陣雨或雷雨。

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