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社會 社會焦點 保障人權

顏寬恒遭判刑！手下林進福妻子帳冊成鐵證　台中地院：很強的證據

▲▼ 顏寬恒 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲顏寬恒涉貪遭判刑，今出面回應表示，「會提上訴」。（圖／記者鄧木卿攝）

文／中央社

國民黨立委顏寬恒涉房屋假買賣、竊占國土與詐領助理費等案，台中地院審理後，合議庭認為「有很強的證據構成貪污」今天判貪污罪7年10月、偽造文書6月、竊占國土無罪，可上訴。

台中地院上午宣判，顏寬恒等被告皆未出庭聽判，審判長劉柏駿當庭宣判，顏寬恒犯貪污罪處7年10月並褫奪公權3年、偽造文書6月（得易科罰金）、竊占國土無罪；林進福貪污罪7年8月並褫奪公權2年、偽造文書6月（得易科罰金）、侵占國土無罪。

另外，張于廷犯偽造文書罪處4月徒刑（得易科罰金），顏仁賢犯竊占罪處有期徒刑6月（得易科罰金），陳麗凌無罪。沒收犯罪所得部分，顏寬恒、林進福共同沒收新台幣104萬4976元，全案可上訴。

台中地院行政庭長李進清今天接受媒體聯訪時表示，顏寬恒與林進福涉犯貪污利用職務機會詐取財物罪部分，主要是依據於林進福的苑裡營造有限公司相關帳戶資料，由林妻記帳顯示出某一筆款項，記帳部分寫「顏董代收代付總表」，明細清楚記錄代收立法院薪資民國107年2月5日至109年1月15日。

李進清說，這筆錢的部分等於是林進福代收代付，用在顏寬恒的相關支出上「所以這是一個很強的證據」，這筆錢並不是林進福擔任助理所可以使用的錢，林進福只是代為收受，而用來支用顏寬恒的其他支出。

李進清指出，合議庭審酌顏寬恒身為國家重要職務，對於助理薪資不可貪圖國家款項，被告利用私人之便，將友人充為助理，藉領取的款項供私人所用確實不可取，所以依法處適當量刑。

至於顏寬恒竊占部分判無罪，李進清說明，顏寬恒確實有付相關的租金，並考量相關使用性質，竊占部分不能認定有占為完全自己所有的意圖，所以這部分依照構成要件，認定是無罪的。偽造文書部分，經卷證資料比對，認定為假買賣，因此構成有罪。

對於顏寬恒一審宣判是否影響職權，李進清表示，全案目前為一審宣判，依據「立法院職權行使法」、「立法委員行為法」等法規，並未規定立委一審判刑必須解除職務，待三審判刑確定後，依據「貪污治罪條例」規定應褫奪公權時，顏寬恒才會被解職。

依據檢方起訴書，顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅，涉嫌侵占國有地1097.14平方公尺，民國110年選舉期間遭告發後，顏寬恒、建設公司負責人林進福以「借款」形式，將4541萬元借予設計公司負責人張于廷，張女再以相同金額向顏寬恒與顏寬恒妻陳麗凌、顏寬恒胞弟顏能賢購買所涉及土地及建物，這部分涉及偽造文書。

此外，檢方偵辦時發現，顏寬恒疑似用林進福當作人頭詐領助理費108萬元，全案112年4月間依竊占、偽造文書與貪污治罪條例等罪嫌，將顏寬恒等人起訴。（編輯：郭諭儒）1130726

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