蘇花全線多處坍方、土石流！和仁至崇德路段搶災中　通車時間未定

▲凱米強襲，蘇花公路多處坍塌、土石流。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟、戴若涵／花蓮報導

凱米颱風25日凌晨挾帶強風暴雨登陸台灣，雖然目前已逐漸遠離，但在暴風圈、西南氣流的交互作用下，中南部及花蓮地區下起了致災性豪雨，災情相當慘重，蘇花公路全線多處路段，因土石流受到重創，其中和仁至崇德路段，公路局東區養護工程分局南澳工務段目前正在搶災中，尚無法確定通行時間。

交通部公路局東區養護工程分局指出，受凱米颱風影響，蘇花路廊全線多處發生坍方及土石流，經南澳工務段進駐搶災機具全力搶災，蘇澳至和仁路段（台9線104.1k~154.7k、台9丁線2k~64k）26日開放通行。

東區養護工程分局說明，受到台9線117.5k新澳隧道土石流影響，台9線東澳至南澳路段（113.4k~123.5k） 改採3時段放行，包括每日早上6時至8時、中午12時至下午1時、傍晚5時至晚間7時，並於新澳隧道南北端採「單線雙向」輪放通行，另外，和仁至崇德路段積極搶修中，恢復通行時間將另行公告。

東區養護工程分局呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人避免進入山區道路，並持續注意道路管制訊息、預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需視災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

▲東區養護工程分局正在積極搶災中。（圖／公路局東區養護工程分局，下同）