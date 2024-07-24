快訊／颱風天開怪手救車翻覆！新北某里長「遭重壓頸部」無生命跡象

▲▼新北三峽五寮里里長王金生遭挖土機壓到頸部。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

凱米颱風強度持續增強，24日上午11時已由中度颱風轉為強颱。中央氣象局預估，凱米今天將從宜蘭或花蓮一帶登陸，全台各地陸續出現強風大雨。三峽五寮里王姓里長下午3時許因自己的車輛受困山區，他想開挖土機到場救援，不料，卻疑似操作不慎，遭翻覆的挖土機重壓到頸部，當場失去生命跡象。救護人員獲報後，目前正趕赴現場處理。至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。