盤點歷年颱風「從北台通過」死傷慘重！專家示警：凱米恐釀災

▲「凱米」今（24日）增強為強烈颱風，目前以每小時18轉13公里速度，向北轉西北西進行。（圖／氣象署）

圖文／CTWANT

「凱米」今（24日）增強為強烈颱風，下午1時的中心位置在北緯24.1度，東經122.7度，即在宜蘭的東南方約120公里處，以每小時18轉13公里速度，向北轉西北西進行，近中心最大風速每秒51公尺（約每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（約每小時227公里），相當於17級風以上。

根據目前預估路徑，凱米與過去多個颱風相似，包括2017年中颱「尼莎」、2013年強颱「蘇力」等，而這些颱風都曾造成嚴重災情，其中「尼莎」當時在宜蘭颳起16級強陣風，導致和平電廠輸電鐵塔倒塌，引發大台北限電，間接造成815全台大停電；「蘇力」也為全台帶來狂風暴雨，共釀成3死54傷。

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另外，和凱米路徑雷同的還有2012年的「蘇拉」颱風，當時全台降下豪雨，又適逢大潮，多處港口海水倒灌，蘇花公路也因坍方中斷10天，造成全台5人死亡；2008年的強颱「薔蜜」則在新竹颳起罕見的12級強風，總計造成2人死亡。

天氣風險公司分析師吳聖宇透露，凱米的路徑和2017年尼莎颱風十分相似，由於眼牆結構完整，加上核心又強直撲北台灣，宜蘭、台北、基隆等地區首當其衝，同時凱米引進的西南氣流也可能在中南部帶來超大豪雨，威脅不容小覷。

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