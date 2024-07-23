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中颱凱米即將來襲　台東縣府呼籲民眾加強防颱準備

▲勿到海邊觀浪逗留，違者將處最高25萬罰款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲勿到海邊觀浪逗留，違者將處最高25萬罰款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

今年編號第3號的中度颱風凱米，中央氣象署已於22日晚間23時30分發布海上颱風警報，預估今23日中午到下午發布陸上警報，台東縣府除指示相關單位瞭解颱風動態，掌握颱風行進路線，及早透過廣播或電子媒體向民眾通報宣導外，並請各鄉鎮市公所加強應變，縣長饒慶鈴也呼籲縣民提高警覺提前做好防颱準備措施，不要鬆懈，以免颱風帶來災害，並請勿到海邊觀浪逗留，違者將處最高25萬罰款。

根據中央氣象署觀測，凱米23日8時的中心位置在北緯 19.6 度，東經 124.9 度，即在鵝鑾鼻的東南東方約 490 公里之處，以每小時20公里速度，向北北西轉西北進行，根據最新資料顯示，凱米颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，正逐漸接近巴士海峽及台灣東南部海面，對巴士海峽、台灣東南部海面、台灣東北部海面及台灣北部海面將構成威脅，路徑有往南偏的趨勢，可能從東北部登陸，民眾務必要提高警覺，今明兩天要做好防颱工作。

台東縣長饒慶鈴指示有關單位注意颱風動態及行經路線，以便及早透過大眾媒體方式，通知民眾提早做好萬全防颱措施，減少損失，其中台11線與台9線沿海公路，請警察及海巡單位加強宣導遠離浪濤衝擊地區。

特別提醒鄉親應做好防颱準備，隨時注意颱風最新報導，同時也遵守各項防疫措施，多一分準備、減一分災害。縣府也呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。

同時，並請所有民眾在颱風尚未來襲之前，務必做好防颱的各項準備工作，收聽與收看颱風最新動態，廣告招牌要取下或釘牢並及早進行水溝清理，山坡地要嚴防坍方、土石流及山洪爆發，住家周邊排水溝渠也要盡早疏通。請建設處應該立即就縣鄉道、河川區排、市區排水、建築工地等加強整備，另就年度橋樑檢查結果通知在地公所加強監控，必要得封路封橋管制。

另外，為防範海難之發生，縣府農業處也透過漁業電台，務必將颱風訊息傳達至警戒區內作業船隻，以掌握颱風動態，並請海巡署東部分署協助勸離於危險警戒區海域作業船隻返航，對於故障船隻立即提供救援。

為避免民眾從事戶外活動、施工等而受困於山區、沙洲或海邊的意外事件，請有關單位加強山區、河、海邊等易生災害危險地區之管制勸離措施，確保民眾生命安全。為防止災害發生，請相關單位加強救災裝備器材整備，掌握救災人力，保持機動隨時動員，因應可能之緊急災害發生。

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