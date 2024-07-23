快訊／凱米逼近！基北北桃「今晚8點宣布」明放不放颱風假

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

中度颱風「凱米」持續朝向台灣靠近，預計24、25日兩天是風雨最劇烈的時段，中央氣象署預估23日上午11時30分發布陸上警報，首波警戒區估計包括宜花東為主。面對外界最關心的24日颱風假與否，台北市政府發言人殷瑋表示，基北北桃預計今（23）日晚上8點對外公布。

台北市政府發言人殷瑋表示，基北北桃都會運用現有平台機制，同步協調、緊密聯繫；依照往例，預計今晚8點對外宣布明天是否停班停課，但具體作法會依停班停課相關標準辦法，以及氣象團隊報告做整體判斷。

而台北市長蔣萬安22日下午到災害應變中心（EOC）召開第一次防颱會議時，也被問及颱風假相關議題，當時蔣說，會持續觀測整個颱風路徑，因為隨時可能轉向或有變化，使颱風對台北市整體影響出現不同結果，颱風假有風勢、雨勢標準及相關程序，「我們也會依照過去的經驗，協同鄰近的城市基隆、新北、桃園做整體考量，及早且統一時間對外說明」。

中央氣象署預報員劉宇其23日表示，凱米逐漸往台灣東方海面移動，周三（24）、周四（25）有機會穿過北端陸地進入台灣海峽，也是影響台灣最大的時候，路徑與前幾天相比更往南、更靠近台灣陸地，因此對於台灣風雨帶來影響更大。

劉宇其指出，周三、周四颱風最靠近，全台灣容易有豪大雨，不乏有短延時強降雨，西半部、宜蘭及花蓮北側有豪大雨，山區甚至有超大豪雨發生機會。周五登陸中國後逐漸遠離，後續水氣仍多，中部南部有豪大雨發生的可能。