凱米「強度巔峰侵襲」全台防強風豪雨　最新各國路徑曝

▲凱米持續增強中。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

凱米颱風來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，周三、周四在最接近台灣時，強度正值巔峰，挾強風豪雨侵襲，絕不可小覷。而最新各國電腦模式模擬、各國官方預報路徑也出爐。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）



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▼最新各國電腦模式模擬路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕度颱風「巴比侖」朝西北前進，登陸海南島，下午出海，往中越國界，與凱米無「雙颱共舞」效應。

吳德榮指出，輕颱凱米則在菲律賓東方海面，向西北轉北北西前進，今日將增強為中颱、暴風半徑220公里，且將持續增強擴大，周二、周三沿台灣東方海面北上，通過與那國島附近，再轉向西北；周四進入台灣北部海面，環流將掠過大半個台灣，外圍環流亦將影響其餘地區；由於周三、周四在最接近台灣時，強度正值巔峰，挾強風豪雨侵襲，絕不可小覷。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）50次系集模擬圖顯示，凱米未來路徑的不確定性分布，若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則威脅加劇，反之則減輕，仍應密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周二颱風逐漸接近，北東轉有局部短暫陣雨，中南部有午後對流，仍有局部大雷雨的機率，氣溫稍降；周三、周四受颱風及其外圍環流影響，天氣轉涼，各地應加強防颱，慎防強風、豪雨致災；周五至周日颱風漸行漸遠，氣溫回升，大氣不穩定，仍有強對流發展，續防局部性劇烈降雨。

▼吳德榮說，颱風路徑若是偏在系集平均（粗黑線）的左側，則威脅加劇，反之則減輕。（圖／翻攝Weathernerds）

▲▼最新颱風路徑預報圖。（圖／氣象署）

