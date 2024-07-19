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邀日本首席指揮家移居台中！執行長砸千萬買房　1件事讓他超訝異

▲霸氣台灣執行長砸千萬買屋邀日本首席指揮家移居台中，1件事讓他超訝異。（圖／記者游瓊華攝）

▲米可吉他學院執行長趙柏群(右)砸千萬買屋邀日本首席指揮家寺田和之(左)移居台中。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

在日本吉他教學工作長達40年、知名吉他交響樂團首席指揮寺田和之將屆退休，與寺田和之有師徒情誼的吉他學院執行長趙柏群不捨老師引退，砸重金千萬元買房，邀請寺田到台中移居，並從事教學。寺田也毅然決然賣掉日本房子，帶著妻子與兩隻愛貓搬遷到台中，坦言對台灣的科技進步相當驚訝；還宣布將在8月登場演出，讓音樂界又驚又喜。

寺田和之是「新堀吉他交響樂團」及「新堀吉他室內樂團」首席指揮，同時也是日本「國際新堀藝術學院」副校長，在日本居住了60年，在日本古典吉他界具有重要地位。

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他指出，台灣人友善真誠，連動物醫院裡的醫生護士都非常親切，比起日本公式職業化後的笑容，更讓他覺得有家的感覺。此外，寺田和之也對台灣科技技術大開眼界，「看病都有專屬APP，工作簽證一下就可領證，甚至連台灣學生資質也優於日本」，坦言台灣學生基礎紮根年齡比日本還早，加上善用電腦科技工具，台灣之於東京，在他眼中已經有更強的軟實力。

寺田和之也提到，去年7月來到台中之後，飲食、天氣、環境等各方面皆適應良好，只是至今他還無法適應台灣的交通。

為了邀請寺田和之來台，米可吉他學苑執行長趙柏群毫不猶豫砸千萬元買房，讓老師有落腳處，可以安心從事教學，且認為寺田和之加入，得以解決台灣吉他教育人才嚴重短缺問題。

趙柏群也宣布，寺田和之從8月16日開始，就要跟米可吉他室內樂團合作今年夏季以動漫音樂為主巡迴演出《啊！你來了沒！？》，樂迷可以從寺田和之精湛指揮，感受世界名曲的魅力，也看見古典吉他的豐富多樣性。

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