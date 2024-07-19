吳桐潭告別式才辦完！義子被搜出8把長短槍　慘遭羈押禁見

▲吳桐潭過世上億豪車送行，告別式才辦完義子被搜出8把長短槍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市保安警察大隊日前在北市信義區查獲長、短槍2把，信義分局持續向上追溯，發現槍枝來源於已故天道盟精神領袖吳桐潭的洪姓義子，並在17日前往台南區逮人，並在洪的相關處所查獲2把長槍、4把短槍以及2百多發子彈，警方訊後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》將人移送法辦。

警方調查，北市保安警察大隊在5日於市民大道永吉路閘道口，查獲1名36歲的黃姓男子，在車上藏放1把霰彈槍、1把手槍，並將黃依照規定送辦，並從手機持續追查槍枝來源，發現50歲的洪姓男子涉嫌重大，經查洪男並沒有幫派註記，但是卻是已故天道盟精神領袖吳桐潭義子。

▲吳桐潭告別式現場停了36輛勞斯萊斯車隊送行。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方持續鎖定，在吳桐潭告別式後，發現洪姓男子平時在台南地區活動，於17日中午前往逮人，當街逮捕洪姓男子，並前往平時活動據點搜索，當場搜出突擊步槍、衝鋒槍等2把長槍，另外還有4把短槍，並且還有2百多發子彈，火力相當驚人，但洪矢口否認持有槍枝。

警方表示，共計查獲3把長槍、5把短槍，初步判斷皆為制式槍枝，目前也將進一步送驗確認殺傷力，警方也發現，洪姓男子並沒有幫派註記，但是平時陪在天道盟精神領袖吳桐潭身邊，為吳桐潭的義子，目前也將洪姓男子註記幫派身分，列為太陽聯盟「尊陽會」大哥。

▲天道盟太陽會精神領袖吳桐潭（圖中帶帽子者）。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據悉，吳桐潭往生後，洪乾峰與天道盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟盟主黃天陽在訃聞上並列義子，本月9日吳桐潭在基隆舉辦告別式，洪乾峰也有出席，但是因為據聞，吳桐潭離世前，洪曾經對大老指指點點，可能因此得罪不少人，但也有人力挺洪，表示其實他人還不錯。

全台近期發生多起槍擊案件，行政院長卓榮泰也要求全國展開掃黑肅貪行動，北市有鑑於三溫暖槍擊事件，所以也舉行為期10天的「靖城專案」，目前北市除了信義分局查獲槍枝外，中正二分局、北市刑大也分別查獲北聯幫堂主、明仁會分會長從事詐騙活動等黑幫犯罪行為。