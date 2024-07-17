超正數學女教師「短裙授課」爆紅！網跪求IG：一定認真上課

▲這名韓國正妹數學教師，令不少網友大喊「戀愛了」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

圖文／鏡週刊

背負龐大的課業壓力，幾乎一整天都在學校或補習班度過的學生們，總是會想盡辦法遠離學業，放鬆一下身心。不過在韓國，有一名女教師因為仙女級的顏值，和美模般高挑玲瓏的身材，在社群上引發網友熱議，更讓許多網友想重新回學生時代，只為當這名女教師的學生。

留有一頭秀麗的棕色長髮，看似豔麗卻又清新自然的臉龐，加上穠纖合度的體態，讓這名韓國女教師一走上講台，瞬間就成為台下學生的焦點，而她授課時經常穿著雪紡紗上衣或合身襯衫，下身則搭配短裙，既得體又不失女人味，凸顯出滿滿仙氣。

▲隨著在社群網站上爆紅，這名韓國正妹數學教師也被封為「最美麗數學老師」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

但可能令某些人訝異的是，這名女教師所教授的不是刻板印象中的文科，而是不論男女都頭痛的數學，但她只需順手一揮，就能寫下或畫出滿滿的數字與複雜的幾何圖形，展現教學實力。

▲正妹數學教師經常在社群曬出教學的照片。（翻攝自im_ssong1201 IG）

這名正妹數學教師的照片一曝光，很快地引起網友熱議，許多人感嘆：「以前都沒有這種老師」、「是我一定好好認真上課」、「這身材我可以」、「羨慕她的學生。」不過，如果是想一窺女教師香豔照的網友，可能要失望了，因為這名女教師比起大秀自己的身材，更喜歡在社群網站分享自己的生活點滴，同時也讓外界一窺教師私下的一面。

▲除了教學照外，這名正妹數學教師也常分享私下生活的另一面。（翻攝自im_ssong1201 IG）



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