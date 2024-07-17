　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

超正數學女教師「短裙授課」爆紅！網跪求IG：一定認真上課

這名韓國正妹數學教師，令不少網友大喊「戀愛了」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

▲這名韓國正妹數學教師，令不少網友大喊「戀愛了」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

圖文／鏡週刊

背負龐大的課業壓力，幾乎一整天都在學校或補習班度過的學生們，總是會想盡辦法遠離學業，放鬆一下身心。不過在韓國，有一名女教師因為仙女級的顏值，和美模般高挑玲瓏的身材，在社群上引發網友熱議，更讓許多網友想重新回學生時代，只為當這名女教師的學生。

留有一頭秀麗的棕色長髮，看似豔麗卻又清新自然的臉龐，加上穠纖合度的體態，讓這名韓國女教師一走上講台，瞬間就成為台下學生的焦點，而她授課時經常穿著雪紡紗上衣或合身襯衫，下身則搭配短裙，既得體又不失女人味，凸顯出滿滿仙氣。

隨著在社群網站上爆紅，這名韓國正妹數學教師也被封為「最美麗數學老師」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

▲隨著在社群網站上爆紅，這名韓國正妹數學教師也被封為「最美麗數學老師」。（翻攝自im_ssong1201 IG）

但可能令某些人訝異的是，這名女教師所教授的不是刻板印象中的文科，而是不論男女都頭痛的數學，但她只需順手一揮，就能寫下或畫出滿滿的數字與複雜的幾何圖形，展現教學實力。

韓國正妹數學教師，經常在社群曬出教學的照片。（翻攝自im_ssong1201 IG）

▲正妹數學教師經常在社群曬出教學的照片。（翻攝自im_ssong1201 IG）

這名正妹數學教師的照片一曝光，很快地引起網友熱議，許多人感嘆：「以前都沒有這種老師」、「是我一定好好認真上課」、「這身材我可以」、「羨慕她的學生。」不過，如果是想一窺女教師香豔照的網友，可能要失望了，因為這名女教師比起大秀自己的身材，更喜歡在社群網站分享自己的生活點滴，同時也讓外界一窺教師私下的一面。

除了教學照外，這名正妹數學教師也常分享私下生活的另一面。（翻攝自im_ssong1201 IG）

▲除了教學照外，這名正妹數學教師也常分享私下生活的另一面。（翻攝自im_ssong1201 IG）


更多鏡週刊報導
可愛女生「下海拍啪啪片」　在台AV女優爆料：不是被騙就只有1原因
【辣圖多】正妹老師低胸授課網暴動　IG私照尺度超大自嘲英文差
【辣圖多】日本IT社長傲人上圍包不住　身分曝光「是台灣人」！

ET快訊
張國榮愛人爆「與小30歲男友育2子」還賣深情人設！IG關了
特斯拉掉天坑...楊文科衝現場5分鐘就閃人！隔天出國
陽光17歲籃球少年追撞亡！友淚嘆：最後一面竟在殯儀館
川普要台灣付保護費　台積電ADR盤前殺逾4%！跌破180美元
可不可「不只一間分店」集體躺槍！羞辱對話曝光
中捷案首開庭！3刀男淚崩：我不是好東西　向長髮哥鞠躬道歉
快訊／國家警報響了！大雷雨猛轟2地　12縣市升級豪大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

超正數學女教師「短裙授課」爆紅！網跪求IG：一定認真上課

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

李多慧質問沒到場粉絲　生氣喊：去別的球場？

飲料吐口水徒手攪！分店被搞倒　疑可不可女店員道歉：好玩錄影_

40歲孕婦駕車「醫院車道暴衝」　2行人遭撞飛...重傷搶救中

狗狗去世後她再帶回一隻　爸抗拒→每天抱著不放手

萬華深夜「掃黃」　3賣淫女竟跳樓躲警

超正數學女教師「短裙授課」爆紅！網跪求IG：一定認真上課

鄭文燦收押禁見滿一周　律師看守所辦理律見進入第二輪

吃冰消暑囉！全家新口味霜淇淋一次滿足綠茶控、芋頭控　APP集章趣再送超萌限定包

林萱瑜結婚「留前任合照」被罵！　Junior霸氣護愛：什麼好介意？

台中6千坪精華地上權釋出　單元8最低價每坪23萬

議員控2度訪視狼師幼兒園「無關性侵案」　教育局：是全面性稽查

大場面漏網鏡頭！平野惠一看鋒總　但他眼裡只有「建醬」

拿莫全壘打大賽看好林安可　速球王競爭有強敵曾頌恩

台灣黑熊Lanihu傷癒野放3個月「帥氣打卡」　誤中陷阱險截肢

槍擊後首次回擊　拜登：川普對非裔美國人來說是地獄

村民聚餐吃鴨　「4人陷昏迷」體內驗出農藥！疑遭人下毒

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

新奇熱門新聞

超正數學女教師短裙授課　網跪求IG：一定認真上課

「最難捉摸鯨魚」鏟齒喙鯨現身

7-11店員扮屍躺冰櫃　網友批白目

台灣女為何愛跟黑人在一起？

泡麵過期還能吃嗎？日廠商答案超意外

F1~F12功能鍵　還有這些真正用法

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

水果獵人：很多水果像性感的屁屁

台灣10大恐怖遊樂設施！Top1網驚呼：不敢坐第2次

這名片讓人好害羞！專務「小穴好美」

快挑戰唸「紅鯉魚與綠鯉魚與驢」

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

龍婆「人類滅絕」時間表　2025迎第1場危機

科學解謎：冷氣水到底髒不髒？

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

東京30歲女子遭集體性侵！日本國腳人在現場　當場被逮捕

親友肉搜擋道駕駛　駕駛討道歉

可不可女店員搞垮整間店　工程人員今到場拆招牌

即／瞞已婚哭了　啦啦隊女神證實：我離婚了

2嫩妹搭計程車「肉償車資」！運將炫耀慘了

「台灣為我們做了什麼」　川普：應該付美國保護費

可不可女店員被炎上！「親友疑出面」狂求刪文

快訊／可不可提告！最新聲明：向口水女店員、新竹關埔店求償

領錢了！明起15項給付接力入帳　185萬人平均領1.87萬元

全球最罕見鯨魚沖上海灘　人類未見過活體

「豐采520」工地8度坍塌！建商偷工減料省2億

試管嬰入住10天窒息亡　母淚訴護理之家沒道歉

培諾米達信義幼兒園毛畯珅案！監院發聲

天赦日遇「關聖帝君聖誕」　錯過再等57年

快訊／台南男女受困住處電梯3天

更多

最夯影音

更多

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

妻意外翻到「前女友合照」　老公看見秒裝傻：這是誰？

同事趁停等紅燈嗑便當！他目擊笑：時間管理大師

徐乃麟反控誣告：這些人夠壞！　喊話韓國瑜「提高加重誹謗罪刑」

綠燈耍龜逼後車違規 眾怒：蓄意害人過不了

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面