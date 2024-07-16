婆婆重男輕女！她懷女寶「產後秒被打視訊」嗆1句...全網傻眼

▲原PO婆婆重男輕女，甚至期待小孩提早出生會變男生。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

有些長輩會有「重男輕女」的觀念，認為只有男生才能夠傳宗接代。日前一位女網友就表示，她的婆婆在得知她懷的是女生後，並沒有多加關心，直到生出來之後，婆婆急著視訊，說了一句讓她相當傻眼的話。

這位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她的婆婆非常期待能抱到孫子，且相當「重男輕女」，而她在懷孕期間就知道自己懷的是女兒，並告訴了丈夫，丈夫也如實告知了婆婆。沒想到婆婆就算已經知道媳婦肚子裡的小孩是女生，但她仍抱有一絲希望。

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原PO表示，隨後婆婆在自己即將生產時，竟然告訴他們夫妻倆，「聽人說，提早出生的孩子會變成男的」，生產後婆婆也馬上要求視訊通話，「說要看看到底是生男還是生女」，這讓女網友感到無奈和困惑。

貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示，「照出來是女生，所以婆婆想看，會不會翻盤？」「妳老公沒有重男輕女就好，可以都不要理他啊，重點還是妳老公的態度」、「誇張也要有個限度，這年頭只要有生，不管是男是女都是寶好嗎？！有生就要偷笑了，還來這招重男輕女」、「提早生出來會變性？這是哪裡聽來的巫術」、「原來是沒讀書的部分」、「這種活在石器時代的一大堆，小孩剛出生住NICU還在那邊鼓譟說生女的滿月是29天，自己女兒剛開刀生產完不去在意，一直在意外孫的滿月天數是有什麼病？」

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