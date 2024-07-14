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病毒大爆發！　全家都中鏢

▲▼發燒、高燒、溫度計，嚴禁使用在負面新聞。（示意圖／記者陳俊宏攝）

▲最近許多人感冒發燒。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全家都中鏢！小兒科醫師羅士軒表示，這幾個月流感、新冠、腸病毒、還有其他有的沒的病毒大爆發，大人小孩都在感冒；到了本周，上吐下瀉的越來越多，但是流感、新冠、腸病毒依舊還是有，不禁開始擔心起今年冬天了。

羅士軒近日在「旭恩小兒科診所」臉書指出，今年夏天很不一樣，除了氣溫非常熱之外，還有一大堆發燒的傳染病，往年到了暑假，看感冒的診所通常會進入淡季。

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羅士軒說，但這幾個月流感、新冠、腸病毒、還有其他有的沒的病毒大爆發，大人小孩都在感冒；有個有趣的現象，在2、3周以前，A、B流感一大堆，逼得政府在6月26日宣布，再度放寬公費克流感的資格，那一段時間發燒的病人，的確是流感最多。

▼許多人習慣外出戴口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

羅士軒提到，不過到了上周，門診開始出現全家大小都感冒或發燒的，流感快篩的陽性率下降，反而新冠確診的人數比例節節上升；中間也穿插不少腸病毒的孩子，也還是有聽說在停課的班級。

羅士軒表示，到了本周，上吐下瀉的越來越多，但是流感、新冠、腸病毒依舊還是有，不禁開始擔心起今年冬天了；不管今年有沒有得過流感，建議10月之後，流感疫苗還是要打一打，不然得到就會知道流感有多難過了。

羅士軒指出，腸病毒一直存在，他們害怕的71型也不知道什麼時候說來就來，除了做好衛生習慣之外，也是有疫苗可以預防。他提醒，不管哪一種發燒的傳染病，基本還是要做好衛生習慣、多洗手、戴口罩出入比較多人生病的場合。

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