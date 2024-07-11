下周颱風生成機率不低「路徑出爐」　專家曝影響台灣機率

▲下周季風低壓槽有建立的趨勢。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

7月進入颱風好發季節，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今（11日）表示，目前看來下周南邊有颱風活動的可能性不低，預計往廣東、海南島一帶移動，直接影響台灣機會低，不過仍應持續觀察。

吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專指出，太平洋高壓將北抬，南邊讓出來的空間較大，季風低壓槽有建立趨勢。季風槽中發生熱帶擾動，甚至進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會也較高，因此目前來看，下周台灣的南邊有颱風活動的可能性應該不低。

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▲吳聖宇表示，下周南邊有颱風活動的可能性不低，預計往廣東、海南島一帶移動。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇說，同時太平洋高壓增強西伸，有機會引導熱帶性低氣壓或颱風往廣東、海南島一帶移動，直接影響台灣的可能性較低，實際的狀況還要觀察，不用太緊張。現在進入7月中旬，有颱風發展再正常不過，不需要大驚小怪。

中央氣象署表示，目前太平洋高壓滿強，因此熱帶擾動發展空間還沒這麼大，南邊是熱帶擾動發展區域，隨著太平洋高壓往北移動，南邊低壓發展區慢慢擴大，周末逐漸有低壓發展起來，後續動態密切觀察。