快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

對流發展旺盛，中央氣象署今（10日）中午12時針對9縣市發布大雨特報，時間持續到晚上，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、南投地區及桃園至台中、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲9縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今天風場轉為偏南至西南風，各地仍大多為晴到多雲、高溫悶熱，上午迎風面恆春半島有零星短暫陣雨，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體雨勢及降雨範圍增加，宜花地區的午後熱對流也可能持續到晚間。

氣象署表示，大台北地區及各地山區易有局部大雨，尤其大台北地區有局部短延時豪雨發生的機率，對流發展旺盛時易伴隨強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，外出請攜帶雨具備用並留意天氣變化，山區或溪邊活動更要提高警覺。

大雨特報

影響時間：10日下午至10日晚上

＊大雨：台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、宜蘭縣山區、花蓮縣山區