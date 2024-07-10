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社會 社會焦點 保障人權

打工注意！誘少女做「爸爸活」1次賺9萬　淫男噁招騙上床下場曝

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲少女援交示意圖。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名17歲的少女小莉（化名）因為急需金錢，於社交媒體上尋找兼職工作，卻被一名張姓男子利用，假冒經紀人，誘騙她進行所謂的「爸爸活」，並承諾一次活動可賺取9萬元，小莉與張男進行兩次性交易後，卻未拿到任何報酬。小莉的母親發現此事，立刻報警處理，法院審理後，依違反兒童及少年性剝削條例判張男徒刑1年2月。

判決指出，去年12月30日，小莉在臉書上發布尋找打工的訊息，引起了張男的注意。張男主動添加小莉為好友，並給她一個聊天軟體帳號，自稱是經紀人「小米」，提議可以為小莉介紹「爸爸活」，這是一種年輕女性與年長男性交易的次文化，只要陪伴一次，就能賺到9萬元。

小莉被這筆誘人的報酬吸引，接受了張男的提議。張男隨後將另一個聊天帳號「天空」提供給小莉，並商定見面的時間和地點。兩人在高雄的一家旅館進行了第一次的交易，之後張男告訴小莉，費用已經交給「小米」，請她自己去找「小米」領錢。

然而，當小莉詢問「小米」何時能拿到報酬時，「小米」卻稱錢還未入帳，並讚揚小莉的服務很好，「天空」非常滿意，希望再次約她去花蓮玩，並建議她在伴遊後再領錢。小莉同意了這個提議，陪同「天空」去花蓮玩了幾天，但最後仍未收到任何報酬。

小莉的母親在無意間發現女兒的手機對話，得知女兒不但進行援交，還未拿到應得的報酬，氣得立即報警。警方在調查過程中，發現「小米」和「天空」竟然都是張男，警方循線逮捕張男，他也坦承犯行。

法院審理時，法官認為張男利用詐術，使未滿18歲的少女進行有對價性交行為，損害了她的身心健康，因此依違反兒童及少年性剝削條例判張男徒刑1年2月，全案可上訴。
 

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