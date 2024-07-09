　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟發起人吳桐潭今告別式！預估萬人送行　700警力大陣仗戒備

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭，日前在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲，其6月3日移靈當天，就出動了破億的豪車車隊護送，而告別式於今(9日)上午舉行，現場預計將會有來自各地的道上兄弟及地方仕紳到場弔唁，人數預估將破萬人。對此，警方將出動700警力到場，以遏止任何不法情事發生。

▲▼ 吳桐潭今告別式，700警力到場戒備 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲吳桐潭今告別式，700警力到場戒備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 吳桐潭告別式現場 。（圖／記者郭世賢翻攝）

天道盟太陽會總裁吳桐潭5月22日於台大醫院因罹癌導致腎衰竭，引發腸道感染病逝，享壽75歲，遺體冰存在板橋新月會館，後於6月3日下午移靈至基隆六合停車場的告別式靈堂，當天就動員了15輛價值數億的超跑車隊，一路護送其從板橋到基隆。

▲▼ 吳桐潭今告別式，700警力到場戒備 。（圖／記者郭世賢翻攝）

吳桐潭告別式於今日上午舉行，預估將會有萬人到場弔唁，而今一早就已有不少阿法車輛抵達現場。對此，基隆市警方將出動700警力到場，並於活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢，以遏止任何不法情事發生。

吳桐潭是基隆地方角頭，因一清專案入獄後與李文展結識，兩人結拜後與本省掛角頭聯合成立天道盟、創立太陽會，並出任首任會長，李文展則在幕後擔綱軍師。而他為了迅速擴張，還曾到日本觀摩，把日本黑道經營模式應用在太陽會上，企業化的管理模式成立太陽集團。事後，也因火拼而被警方鎖定，兩度逃往中國，被捕後回台服刑，於2011年5月假釋出獄。

▲▼ 吳桐潭今告別式，700警力到場戒備 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 吳桐潭今告別式，700警力到場戒備 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 吳桐潭告別式現場 。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
LIVE／鄭文燦500萬交保遭撤銷！　再開聲押庭
快訊／台積電創1055元天價　指數飆24123新高
NONO死不認性侵「很多秘密證人出面」！　吹哨者發聲
獨／陸軍少校「晨操突昏倒」！　搶救無效死亡
天道盟吳桐潭「萬人送行」　多輛名車阿法、賓利進場
李善均死後案情新進展！　2警4記者全被抓了
頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

18歲女癲癇發作！友嚇壞急叩119　警認出她是失蹤人口

LIVE／鄭文燦涉貪收賄！500萬交保遭撤銷　聲押庭10:00再度召開

台9線貨櫃車失控衝山壁！「頭身分離」爛毀　54歲男斷肢一度命危

偷車賊搏命演出！拒捕衝撞10多次...警開24槍「1員骨盆腔受傷」

台南民宅瓦斯氣爆3傷　玻璃震碎射出...鄰居特斯拉新車慘被毀容

快訊／台中公寓飄異味！破門驚見獨居男陳屍　死亡至少2天無人知

屏東枋山愛情海停車場「自小客暗夜起火」　駕駛逃生車燒剩骨架

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

惡男瞎扯「每月7萬包養」騙砲3女　她最慘還被偷1萬元

天道盟發起人吳桐潭今告別式！預估萬人送行　700警力大陣仗戒備

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

奪命8秒！射殺女議員父 雙槍男正面曝｜20240708 ET午間新聞

槍手躲騎樓埋伏林士傑　犯後原路折返拔腿逃！

21輛重機車隊下山驚見超急泥流　30分鐘驚險騎水中！

躲貓貓找不到弟位置　姊出陰招他秒曝光XD

槍手正面曝！快步直奔林士傑家　雙槍開轟擊斃他

18歲女癲癇發作！友嚇壞急叩119　警認出她是失蹤人口

LIVE／鄭文燦涉貪收賄！500萬交保遭撤銷　聲押庭10:00再度召開

台9線貨櫃車失控衝山壁！「頭身分離」爛毀　54歲男斷肢一度命危

偷車賊搏命演出！拒捕衝撞10多次...警開24槍「1員骨盆腔受傷」

台南民宅瓦斯氣爆3傷　玻璃震碎射出...鄰居特斯拉新車慘被毀容

快訊／台中公寓飄異味！破門驚見獨居男陳屍　死亡至少2天無人知

屏東枋山愛情海停車場「自小客暗夜起火」　駕駛逃生車燒剩骨架

獨／陸軍司令部少校「晨操突昏倒」失去呼吸心跳！　搶救無效亡

惡男瞎扯「每月7萬包養」騙砲3女　她最慘還被偷1萬元

天道盟發起人吳桐潭今告別式！預估萬人送行　700警力大陣仗戒備

阿兵哥當面問「有為戰爭準備錯覺？」　賴清德：大家每滴汗不白流

18歲女癲癇發作！友嚇壞急叩119　警認出她是失蹤人口

微軟要求「中國員工」9月起只能用iPhone！　禁用Android手機

時代雜誌2024全球500大永續企業　台新金獲銀行產業別世界第一

台積電神隊友ASML衝破「1千歐元」同樂　00941伴飛創4個月新高

發燒喉嚨痛「醫驗2種快篩」！他笑問：甘欸加衰？　結果出爐秒傻

LIVE／鄭文燦涉貪收賄！500萬交保遭撤銷　聲押庭10:00再度召開

AI伺服器變飆股！鴻海、廣達寫波段新高　金寶起飛「連3根漲停」

台9線貨櫃車失控衝山壁！「頭身分離」爛毀　54歲男斷肢一度命危

42歲孫藝真洞洞衫配丹寧褲減齡成功　女大生裝扮讚玄彬高又帥

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押

林依婷曝「期待年底讓爸抱孫」　心碎喊：來不及了

射殺林士傑4mins後燒車滅證　不排除已偷渡出境

即／林士傑遭槍殺！今上午將「照電腦斷層」查死因

新莊晚間5樓建築起火　2人送醫

天道盟發起人吳桐潭今告別式　700警力大陣仗戒備

即／男騎士持鋸子衝陸軍步兵學校　官兵包圍壓制

林士傑遭射殺！議員女兒帶孕悲辦後事　淚盼兇手早落網

快訊／台中警遭開車衝撞4傷　開24槍逮人

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／失蹤少女找到！7夜住在不同男家中

林士傑曾混江湖綽號「土雞仔」：動不動就要輸贏

iPhone用戶注意！蘋果訊息遭假冒　一點「帳號秒被盜」

美髮色人妻偷吃國小同學！摩鐵開房噴他滿身

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

患者遭性侵25分鐘影片　台中宏恩醫院竟刪除「你哪隻眼看到」

學生妹暑假酒店海撈！　26歲的她被嫌老：收入超狂難上岸

頭城3600坪神秘「阿拉伯宮」求售　豪奢內裝照曝光

撞前車一查對方無照　他喊：換對方賠

生小孩後才知的5件事！張捷曝最花錢不是奶粉尿布

周思齊合照黃國昌「防打假球、簽賭」遭情勒出征

「血型減肥法」專屬菜單爽瘦！A型少吃肉、O型要忌這3樣

邵雨薇駁「脫衣試鏡惹火吳慷仁」！　深夜再發聲曝內幕

10歲男「眼窩凹陷、血糖飆750」送急診　醫：酮酸中毒

鄭文燦被「監聽外洩」急還500萬　57歲生日險被押

更多

最夯影音

更多

弟弟合照偷站後面給驚喜！　爸媽時隔1年見兒感動落淚

奪命8秒！林士傑家門前遭開槍射殺 監視器畫面曝光

父親林士傑遭槍擊身亡　林依婷哽咽：不認識凶嫌

印尼外傭最愛飛蟻料理　拿來煎蛋、炒菜都好吃！

李李仁得獎「哽咽視訊陶晶瑩」　她一接：我素顏！Cow北喔！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面