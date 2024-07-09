天道盟發起人吳桐潭今告別式！預估萬人送行　700警力大陣仗戒備

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

天道盟發起人、太陽會總裁吳桐潭，日前在台大醫院因癌症病逝，享壽75歲，其6月3日移靈當天，就出動了破億的豪車車隊護送，而告別式於今(9日)上午舉行，現場預計將會有來自各地的道上兄弟及地方仕紳到場弔唁，人數預估將破萬人。對此，警方將出動700警力到場，以遏止任何不法情事發生。





▲吳桐潭今告別式，700警力到場戒備。（圖／記者郭世賢翻攝）

天道盟太陽會總裁吳桐潭5月22日於台大醫院因罹癌導致腎衰竭，引發腸道感染病逝，享壽75歲，遺體冰存在板橋新月會館，後於6月3日下午移靈至基隆六合停車場的告別式靈堂，當天就動員了15輛價值數億的超跑車隊，一路護送其從板橋到基隆。

吳桐潭告別式於今日上午舉行，預估將會有萬人到場弔唁，而今一早就已有不少阿法車輛抵達現場。對此，基隆市警方將出動700警力到場，並於活動現場及周邊主要道路，加強情蒐、巡邏及強力的路臨檢，以遏止任何不法情事發生。

吳桐潭是基隆地方角頭，因一清專案入獄後與李文展結識，兩人結拜後與本省掛角頭聯合成立天道盟、創立太陽會，並出任首任會長，李文展則在幕後擔綱軍師。而他為了迅速擴張，還曾到日本觀摩，把日本黑道經營模式應用在太陽會上，企業化的管理模式成立太陽集團。事後，也因火拼而被警方鎖定，兩度逃往中國，被捕後回台服刑，於2011年5月假釋出獄。