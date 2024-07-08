醫院院長獨自租屋看診失聯　妻以為睡過頭...呼喊驚覺夫已身亡

▲高雄邱外科醫院院長許景華猝死 。（圖／翻攝醫院官網）

記者許宥孺／高雄報導

高雄邱外科醫院院長許景華醫師今(8日)上午未依時間出診，院方通知家屬協助聯繫，住在外縣市的太太趕往他位於前金區的租屋處，進房後，起初以為先生是睡過頭，但拍打、呼喊卻未見反應，才發現先生已身亡。

事情發生在8日上午9點48分，警消接獲許太太報案，指先生在房內沒了呼吸。警消趕往前金區一棟大樓察查看，不過救護人員到場時，發現男子已經沒有生命跡象。

警方調查，死者是邱外科醫院院長許景華，今日上午有安排門診，院方發現院長遲遲未到院，電話也連繫不上，因此通知許醫師的太太協助連絡。而許醫師一家是住在外縣市，許醫師為方便看診，於前金區另有租屋處，疑因今日要看診，許醫師昨晚就住在高雄租屋處。

▲許景華醫師為高雄邱外科醫院院長。（圖／翻攝Google地圖）

許太太接獲通知後，趕往先生的租屋處查看，發現先生在房間內，起初以為是睡過頭，但是呼喊、拍打都沒有反應，這才發現情況不對勁，。

據悉夫妻倆昨日有碰面，太太有聽聞許醫師反映近日身體不太舒服，但沒詳細指出是什麼地方。許醫師有高血壓、高血脂，疑因過勞發生意外，太太則對於身故原因沒有意見。不過警方強調，本案亡者獨自在家身故，檢視並無外力介入，大體已由家屬依規定領回，詳細死因仍須由檢察官後續相驗釐清。

許景華醫師為骨科醫師，曾於高醫中和紀念醫院、部立屏東醫院擔任骨科醫師，現為邱外科醫院院長。專長為骨折、骨外傷接合、坐骨神經痛、關節疾患、人工關節重建置換、運動醫學、韌帶重建置換、一般外傷。