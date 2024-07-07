高雄22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡有人死掉

▲被害男子陳屍在房間衣櫃。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

高雄市鼓山區美術東六街某大樓昨（6日）發生命案，一位媽媽稱，家裡有人死亡，而警方到場打開櫃子，發現袋子有倒折男屍，22歲陳男涉嫌殺人被回，起因疑似是黑吃黑，陳男問訊時突然說自己身體不適，被警方送醫。

據了解，陳男6日下午跟媽媽說要丟衣櫥，陳母一問陳男才說「家裡有人死掉」，她一開衣櫥發現一個屍臭味袋子，要兒子去自首。但陳男不希望媽媽報警，不然他會想不開。

▲警方趕赴現場並打開衣櫥，驚見一具男性屍體被倒折放在裡面。（圖／翻攝畫面）

陳母自行到派出所報案，而警方到場打開袋子，發現一具穿著牛仔褲的倒折男屍，頭跟背都有傷痕，明顯死亡，陳男也直接被警方帶回偵訊。據悉，警方懷疑另有共犯，陳男也意外供出姐姐幫忙藏屍體，陳男只說死者姓許，他不知道名字。

據了解，死者跟陳男疑似參與詐騙集團，死者剛搬進陳男家2周，疑似是陳男懷疑他吞了30萬贓款黑吃黑，雙方發生衝突，但因為沒找到凶器，加上陳男精神不穩，警方先將他拘留，而6日晚間11點，陳男突然說他身體不適，警方緊急將他送醫，案發詳情待釐清。

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