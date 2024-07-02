北市違停猴拒檢逃逸！逆向蛇行還闖紅燈　下秒困車陣遭壓制上銬

記者張君豪、陳韻如／台北報導

北市鍾姓男子(30歲)昨(1日)下午4時因違停遭警方攔查，他卻拒檢還加速逃逸，警方一路尾隨，後來因被困在車陣中，警方才趁機上前攔停，並將人壓制上銬。警方後續於鍾男車內發現一把折疊刀，另於副駕陳姓乘客(30歲)包包內查獲摻有第三級毒品愷他命吸管一根，全案依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例及違反社會秩序維護法偵辦。

▲鍾姓男子違停遭攔查，竟拒檢加速逃逸，還在大馬路上逆向蛇行。（圖／記者張君豪翻攝）

大安分局敦化南路派出所員警昨天下午4點多在忠孝東路4段205巷7弄沿線處理違規停車案件時，發現鍾男將車逆向違停於行人穿越道，於是上前攔查，但沒想到鍾男卻拒檢還加速逃逸。

▲鍾男甚至將車開上人行道上。（圖／記者張君豪翻攝）

透過畫面可以看到，鍾男當時在路口直接大迴轉，接著逆向行駛，另外還在滿是人車的街道上闖紅燈，甚至開上人行道，行徑相當囂張，後來因被困在停等紅燈的車陣中，警方才趁機上前攔停，並將人壓制上銬。

警方後續於鍾男車輛內起獲一把折疊刀，另於陳姓乘客的隨身包包內發現摻有第三級毒品愷他命吸管一根，全案將依涉嫌公共危險罪、毒品危害防制條例及違反社會秩序維護法偵辦。

▲▼鍾男最終因困在車陣中，秒遭警方壓制上銬。（圖／記者張君豪翻攝）

另外，鍾男交通違規部分。依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，共舉發行人穿越道違規停車、不服攔停稽查取締逃逸、於禁止左轉處迴車、變換車道未依規定使用方向燈、不按遵行方向行駛、闖紅燈、未禮讓行人、駕車行駛人行道等計20張。

大安分局呼籲，用路人應遵守交通規則，共同營造良好的用路環境，因違反交通事件遇警方攔查時，務必停車配合警方攔檢稽查，千萬不要心存僥倖逃逸，如此不僅容易發生交通事故，亦造成其他用路人危險。