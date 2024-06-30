全台最大購物商城今動土湧萬人　韓團抵台開唱「歌迷3天前排隊」

▲全台最大百貨商城第一大天地今天動土，現場邀請南韓天團成員玟星到場開唱，湧入大批歌迷。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中烏日，匯集全國最大購物商場、百老匯等級影城、五星級酒店及Ａ級商辦大樓的「D-ONE第一大天地」今天舉行動土儀式，台中市長盧秀燕也到場參與。第一大天地在活動現場舉辦市集，也邀請韓國天團MAMAMOO成員玟星到場開唱，民眾無畏高溫、強風，湧入破萬人只為見偶像一面，甚至有歌迷超瘋狂，在3天前就到舞台前紮營等候。

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▲破萬名歌迷無畏高溫，擠到舞台前，只為能一睹偶像風采。（圖／記者游瓊華攝）



今天中部天氣炎熱無比，歌手玟星開唱前還一再叮嚀歌迷們要多喝水、甚至遞送礦泉水給歌迷，展現貼心一面，更一連表演多首歌曲，讓歌迷們尖叫連連。

▲瘋狂歌迷早在三天前就在舞台前紮營等候開唱。（圖／記者游瓊華翻攝）



第一大國際董事長原島榮一表示，總投資金額突破260億元，預估可容納800至1000家廠商，年營業額約350億元，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心，堪稱是「零售業的台積電」。

▲台中市長盧秀燕今天也參加動土儀式，更歡迎業者開發進駐。（圖／記者游瓊華攝）



第一大國際營運長戴蔭本則說，這項開發案首創三亮點，第一、有萬坪綠地及空中花園；第二、500公尺長、媲美比佛利山莊的國際級時尚精品大道；第三、打造台中不夜城、24小時電影城、書店、物販店等夜經濟，是全台最大的高鐵站區開發案，共創亞洲商業新地標。

今天台中市長盧秀燕也出席動土典禮，對於外界憂慮周邊交通恐嚴重衝擊，盧秀燕回應，市府各局處一定會跟交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理，比如可從高鐵站2樓規劃通道至商場，讓民眾前往更便利；此外，也請立委協助向中央爭取，期盼比照后里麗寶樂園，由國道拉一條交流道下來，紓緩平面道路車潮。

經發局說明，第一大國際開發公司投資交通部鐵道局「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，110年簽約後投入260億元打造「D-ONE第一大天地」，集結五星酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、電競IP動漫主題館、百老匯等級影城等。

其中最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計115年第4季開幕，將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8000個就業機會，為台中經濟注入新活水。