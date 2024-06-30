　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台最大購物商城今動土湧萬人　韓團抵台開唱「歌迷3天前排隊」

▲第一大天地動土現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全台最大百貨商城第一大天地今天動土，現場邀請南韓天團成員玟星到場開唱，湧入大批歌迷。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

位在台中烏日，匯集全國最大購物商場、百老匯等級影城、五星級酒店及Ａ級商辦大樓的「D-ONE第一大天地」今天舉行動土儀式，台中市長盧秀燕也到場參與。第一大天地在活動現場舉辦市集，也邀請韓國天團MAMAMOO成員玟星到場開唱，民眾無畏高溫、強風，湧入破萬人只為見偶像一面，甚至有歌迷超瘋狂，在3天前就到舞台前紮營等候。

▲第一大天地動土現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲破萬名歌迷無畏高溫，擠到舞台前，只為能一睹偶像風采。（圖／記者游瓊華攝）

今天中部天氣炎熱無比，歌手玟星開唱前還一再叮嚀歌迷們要多喝水、甚至遞送礦泉水給歌迷，展現貼心一面，更一連表演多首歌曲，讓歌迷們尖叫連連。

▲第一大天地今天舉行動土儀式。（圖／記者游瓊華攝）

▲瘋狂歌迷早在三天前就在舞台前紮營等候開唱。（圖／記者游瓊華翻攝）

第一大國際董事長原島榮一表示，總投資金額突破260億元，預估可容納800至1000家廠商，年營業額約350億元，未來將是全台最大的百貨購物娛樂中心，堪稱是「零售業的台積電」。

▲第一大天地今天舉行動土儀式。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市長盧秀燕今天也參加動土儀式，更歡迎業者開發進駐。（圖／記者游瓊華攝）

第一大國際營運長戴蔭本則說，這項開發案首創三亮點，第一、有萬坪綠地及空中花園；第二、500公尺長、媲美比佛利山莊的國際級時尚精品大道；第三、打造台中不夜城、24小時電影城、書店、物販店等夜經濟，是全台最大的高鐵站區開發案，共創亞洲商業新地標。

今天台中市長盧秀燕也出席動土典禮，對於外界憂慮周邊交通恐嚴重衝擊，盧秀燕回應，市府各局處一定會跟交通部鐵道局、第一大國際開發公司攜手妥善處理，比如可從高鐵站2樓規劃通道至商場，讓民眾前往更便利；此外，也請立委協助向中央爭取，期盼比照后里麗寶樂園，由國道拉一條交流道下來，紓緩平面道路車潮。

經發局說明，第一大國際開發公司投資交通部鐵道局「高速鐵路台中車站地區新高鐵段69、70、71地號事業發展用地開發經營案」，110年簽約後投入260億元打造「D-ONE第一大天地」，集結五星酒店、A級商辦大樓、國際會議中心、電競IP動漫主題館、百老匯等級影城等。

其中最受矚目的國際級大型購物中心部份，總樓板面積9萬坪，規模是台中新光三越加上台中大遠百的1.6倍大、台北101的4.8倍大，預計115年第4季開幕，將會是全台最大百貨購物商場，預估提供1萬8000個就業機會，為台中經濟注入新活水。

ET快訊
南韓女實況主來台熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑
沈伯洋示警看A片恐「被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X
全台最大百貨動土　玟星開唱湧上萬粉絲
快訊／機車入侵台鐵車站　遭新自強號撞飛
王仁甫蒙古超馬250公里完賽…與季芹失聯真相曝
左手賣右手買！上市公司大股東涉炒股

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／鏤空爆乳姊大鬧101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

暑假才過1天！爸陪女兒玩「全身被貼紙封印」　媽笑噴狂拍

南韓女實況主來台直播熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑

全台最大購物商城今動土湧萬人　韓團抵台開唱「歌迷3天前排隊」

機車入侵台鐵暖暖站「遭新自強號撞飛」　1男子受傷

12生肖週運勢排行榜！「這類人」再度蟬聯好運　屬狗略顯缺憾

把握7月！4生肖財運逆襲　屬馬「紫微星高照」開外掛

搭車站前計程車「太髒選第二台」司機拒載！網爆潛規則：會被砸車

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

MC HotDog熱狗得獎　喊話女兒:把拔要喝到早上!

金曲獎最搶戲：麥克風　「住越高越矮」黃宣蹲馬步

金曲紅毯偉晉「跟誰都能聊」　多組帥爸「帶娃出席」超級萌

Marz23牽混血辣妻「傲人身材全現」　讚兒子超乖「下秒想抓麥克風XD」

《玩很大》Eason暴衝「猛撞上玻璃」　全場爆笑：演藝事業最高峰XD

快訊／鏤空爆乳姊大鬧101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

土石牆阻擋土石流溢流　台鐵續監控：雨量達行動值預警封鎖　

暑假才過1天！爸陪女兒玩「全身被貼紙封印」　媽笑噴狂拍

南韓女實況主來台直播熱倒街頭！醫推斷恐「罹2病」非中暑

全台最大購物商城今動土湧萬人　韓團抵台開唱「歌迷3天前排隊」

機車入侵台鐵暖暖站「遭新自強號撞飛」　1男子受傷

12生肖週運勢排行榜！「這類人」再度蟬聯好運　屬狗略顯缺憾

把握7月！4生肖財運逆襲　屬馬「紫微星高照」開外掛

搭車站前計程車「太髒選第二台」司機拒載！網爆潛規則：會被砸車

讓愛延續　聖馬爾定醫院器官捐贈宣導活動

快訊／鏤空爆乳姊大鬧101小CK　專櫃打拳「猛砸墨鏡鞋包」

日本世界遺產登錄應援會捐款　支持阿里山地區紅檜造林

李一桐遭「超巨蜈蚣」襲擊鑽進衣袖！　驚悚過程全被拍認了：嚇暈

居民牙痛要叫救護車！偏鄉醫療人力匱乏　醫療站長籲須新血加入

嘉義旺萊山不只做鳳梨酥　做成酵素再奪國際食品大獎

小米冷氣來勢洶洶！　格力女董座開嗆「你的技術是什麼？」

「看什麼類型A片可以證明是台派？」　藍委酸沈伯洋資訊戰大師

高捷RK1岡山車站通車了　賴清德、陳其邁試乘宣布「免費」好消息

超大UFO出沒美國劇場上空　目擊者：盤旋30秒「憑空消失」

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

生活熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

傳LINE最白目行為？眾人煩炸「1功能」

台灣海峽達30度！　「熱到發燙」一片紅海溫圖曝

每天旅客僅2人卻月收百萬　台鐵加祿「最大的小站」多角經營

高級燒肉店吃到蟑螂「8折補償」！他傻眼：我都咬爛

土星逆行來了！　3星座當心

松山機場停電　台電回應了

南韓女實況主旅台　直播一半中暑昏倒

百萬點閱！2國中生帶網紅玩彰化爆紅　獲聘「終身觀光大使」

新冠家戶傳染多！台大醫：3情況還是戴口罩

更多熱門

相關新聞

全台最大購物城首場招商會擠爆　LV也來了

全台最大購物城首場招商會擠爆　LV也來了

未演先轟動！投資金額達260億元、樓地板面積約18萬5400坪，號稱全台單一量體面積最大的開發案，也是全台最大的國際購物城的「第一大天地」，本周日才要進行動土儀式，但業者今天舉辦招商說明會，現場即湧入數百名廠商，將會場擠得水洩不通。由於業者規劃內部將有長500公尺、挑高二層樓高的精品大道，也吸引國際精品品牌LV到場參加活動。

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！

MAMAMOO玟星來台關心403震災

MAMAMOO玟星來台關心403震災

直擊／粉突被CUE唱集體傻眼「蛤？」玟星吐槽

直擊／粉突被CUE唱集體傻眼「蛤？」玟星吐槽

關鍵字：

第一大天地烏日高鐵玟星

讀者迴響

熱門新聞

閃婚越南妹！年薪200萬台男1原因想離婚

15歲弟弟得淋病　忍不住無套又一發「沒戴比較爽」

糖尿病患者「戒2款食物」成功好轉　免打胰島素

金曲獎3狀況「大型翻車現場」！網點頭：開場就毀了

新生兒死亡判賠1400萬　名醫怒：太扯

金曲獎／安迪媳婦「邊走邊晃」穿超低胸

寵物店老闆友人公開對話截圖　斥2樓「玩文字遊戲」

石晉華車禍現場曝　自摔遭後車擦撞送醫不治

儒哥車隊遭砂石車逼車...女學生險捲輪下！

即／《大熱門》高中正妹車禍離世！

騎士倒臥機車身亡　2民眾關切仍發生憾事

國家警報大響！大雷雨襲1地　警戒區出爐

童子賢被總統府切割！新職9天不保？　她：該請辭

金曲獎／Lulu開場唱〈蘑菇濃湯〉遭出征　青峰昔抵制喊：毒菇！

女師台東開民宿　房間被丈夫用來偷吃小三

更多

最夯影音

更多

出國把柯基寄養在阿嬤家！　牠見主人來接躲椅下不回去

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

張書豪向歐陽妮妮求婚成功！　他爆哭求爸媽：希望你可以很疼她

阿弟曝16蹲「蹲一次少一次」　結婚僅辦「百元婚禮」Mei傻眼XD

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面