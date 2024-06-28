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嘉義縣首座全民運動館招商說明會　有興趣廠商到場踴躍

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館招商說明會 廠商民眾到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館落腳水上，28日招商說明會，有意願投標廠商到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府教育處28日舉辦「嘉義縣水上鄉全民運動館招商說明會」，向業界說明招商規劃及營運效益，吸引民間企業踴躍參與，縣議員江佩曄也出席關心在地發展。

縣府與教育部體育署斥資近2億元規劃嘉義縣內首座複合式運動場館，地上2層建物包含新型態健身房、瑜珈教室、飛輪教室、綜合教室（桌球教室）、多功能教室（銀髮課程教室）、綜合多功能球場（羽球場、籃球場）、全齡體適能訓練場等全齡運動空間，工程在112年3月動工，預計將在今年12月前完工。

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館招商說明會 廠商民眾到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館招商說明會 廠商民眾到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處指出，縣府積極引進民間資源，邀請廠商前來參與說明會，並在會中提出問題進行交流，讓縣府與顧問公司獲得寶貴意見，期待完工後可引進民間專業營運經驗及多元行銷創意，提升場館機能與服務品質，帶動嘉義運動風氣，創造當地就業機會，達到「民間參與、共創三贏」目標。

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館招商說明會 廠商民眾到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣教育處長李美華歡迎有興趣的廠商投資 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處長李美華表示，水上鄉全民運動館位於柳嘉公路旁，鄰近柳林國小，周邊有風雨球場、壘球場等場地，服務範圍人口超過7萬人，具發展潛力，歡迎經營團隊投資，與縣府攜手創造運動商機。

▲▼ 嘉義縣首座全民運動館招商說明會 廠商民眾到場踴躍 。（圖／記者翁伊森攝）

教育處將在7月5日辦理第2場招商座談會，將說明本案招商條件，歡迎投資人前來參與，可撥打教育處連絡電話05-3622730#2001或十方顧問公07-5560979，將有專人說明報名事宜。

 
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