「縱谷大地藝術季」7月開展！6國藝術家齊聚　12件作品遍佈花東秘境

▲「縱谷大地藝術季-漂鳥197」將於7月開展，幾何不規則飛鳥裝置《白色飛翔》，是藝術家雷恩的作品。（圖／陳昱霖攝影／縱谷大地藝術季）



記者林育綾／綜合報導

「縱谷大地藝術季-漂鳥197」將於7月1日開展！此次邀請韓國、日本、波蘭、南非、法國、台灣等6個國家、12組藝術家，在花東縱谷借景駐地創作，12件作品將分別設置在富里、池上、關山、鹿野等農村，打造詩如畫的秘境。

「縱谷大地藝術季-漂鳥197」今年邁入第6屆，由農業部農村發展、水土保持署台東分署、花蓮分署首度合作策畫，以自然生態與農村景觀為舞台，在地人文風情做基底，打造農村新風貌，每年都吸引國內外眾多粉絲朝聖觀賞，藉此到縱谷旅行。今年邀請5組國外藝術家、7組台灣藝術家參與創作，共12件作品以不同的姿態，詮釋花東縱谷及農村特色。

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▲▼法國藝術家Denis Augé作品《石火》。（圖／縱谷大地藝術季）





12件作品分別在鹿野2件、關山3件，池上3件、富里4件，藝術家以地景為主角，透過創作傳達自然的生命力。其中法國藝術家Denis Augé作品《石火》，以水、土、氣、火四種元素，呈現在天與地之間結合的形象。

▲《0121-1110=124041》由韓國藝術家李在孝，將無用、不太漂亮、無所不在的樹枝湊在一起。。（圖／縱谷大地藝術季）

作品《0121-1110=124041》是韓國藝術家李在孝，闡述將無用、不太漂亮、無所不在的樹枝湊在一起，就成了壯麗的古典音樂的哲思。女性頭部的髮絲隨風吹動，半身像浮現地面的雕塑作品《Yanshi》具岩石涵義，是波蘭藝術家Olga Ziemska創作，象徵女性的力量與美。

▲童趣作品《飄飄雲朵》是藝術家賴冠仲帶著人們的想像進入雲裡，像魔術師變成許多形狀玩著捉迷藏。（圖／縱谷大地藝術季）

《Cloudscape》是南非藝術家Marco Cianfanelli計算精準數據塑造多方位雲朵視覺形象，展現縱谷氣候的千變萬化。日本藝術家菅野麻依子作品《門-回歸自然》，則是藉由門和延伸的概念，詮釋回歸大自然花園的意象。



國內7組藝術家的作品，也以各式手法呈現不同觀看縱谷的視角。藝術家盂施甫以風動裝置藝術《相聚》呈現瞬息萬變的風，在作品中短暫停留，相聚而相融，無形的風在此刻化為有形，體現大自然的和諧之美。

▲《種子》透過作品引發觀者對原住民族群的議題，有更多元及深度的觀看和理解。（圖／縱谷大地藝術季）

《種子》由巴卡芙萊工作室黃錦城與瑪籟・瑪卡卡如萬共創，透過作品引發觀者對原住民族群的議題能有更多元及深度的觀看和理解。排灣族藝術家峇岦嵐偲·旮札涅灆作品《嬉雲間》，傳遞人們如同浮雲，在庭上看著聽著，所有風吹草動嬉鬧的聲音成了天籟與地籟，人只需享受天地嬉戲漣漪間的美好。

▲《嬉雲間》傳遞人們如同浮雲，在庭上看著聽著。（圖／縱谷大地藝術季）



步理赫森的作品《飛穗》，以秋收前綿延的稻浪為靈感，蔥綠山風，如群鳥輕掠海面，日頭下飛濺的浪花是飽滿的稻穗。由幾何不規則翅膀組合似飛鳥的裝置《白色飛翔》是藝術家雷恩的作品，借風力吹動風車推動連桿，感受一群飛鳥在身邊飛舞的姿態。

▲▼《白色飛翔》是藝術家雷恩的作品，借風力吹動風車推動連桿，感受一群飛鳥在身邊飛舞的姿態。（圖／縱谷大地藝術季）



展現童趣的作品《飄飄雲朵》是藝術家賴冠仲帶著人們的想像進入雲裡，像魔術師變成許多形狀玩著捉迷藏。愛貓的素人藝術家廖麗華作品《我的台東故事》，以男女主人和7隻貓為主題，回憶她曾到台東短暫旅行，心底留下溫暖美好的故事。

▲「縱谷大地藝術季-漂鳥197」將於7月1日開展，集結來自6個國家、12組藝術家，在花東縱谷借景駐地創作。（圖／縱谷大地藝術季）