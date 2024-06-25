里港警局獲捐136件LED反光背心　提升警察執勤安全

▲里港警分局長溫基興感謝候明賢主任等人致贈LED反光背心 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局分局長温基興有感於第一線警察同仁的安全需要被保障，積極尋找能提升執勤安全的警用裝備，里港警友辦事處侯明賢主任及鄒憲儀顧問獲知後，主動捐贈該單位136件LED反光背心。

LED反光背心在夜間會發光閃爍特別醒目，可以讓往來車輛一眼注意到，員警穿上就如同配戴了「發光護身符」，能夠趨吉避凶更添安全。温分局長特別頒發感謝狀，感謝里港警友辦事處及鄒憲儀顧問慷慨解囊，以實際行動支持員。

里港警方表示，警察工作不分晝夜晴雨，常需站在路口進行交通疏導、路檢盤查或處理交通事故，危險性極高。里港警友會及顧問獲悉，捐贈該批LED反光背心。這批新式LED反光背心除了保有一般反光背心的螢光透氣布料，上面還特別加裝三段式LED閃光功能以及內建USB插孔式行動電源充電裝置，電量充飽後可維持4日，且200公尺以上的距離就能清晰可見。員警在夜間或視線不佳狀況下執勤時，能增添能見度及識別性，執勤安全大幅提升。

分局長温基興表示，保護民眾生命財產安全為警察職責所在，但同仁執勤的安全，則有賴精良裝備的輔助，感謝里港警友辦事處及鄒憲儀顧問體恤及支持，強化員警裝備提升執勤安全，期許同仁更積極守護地區治安及交通，不辜負鄉親期許與支持。