30歲女罹罕見「嗜酸性腸胃炎」！醫一查元凶竟是「床被單」

▲女子上肚下瀉白血球數超標2倍，診斷出罕病，元凶竟是床被單裡的塵螨。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台中一名30歲女子因腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀掛急診，一驗發現白血球超標，但沒有發生症狀，最後診斷出罕見的「嗜酸性腸胃炎」，而元凶竟是家中的床被單。

澄清醫院中港院區胃腸肝膽科主治醫師李政祺收治病例，這名女子症狀類似細菌性腸胃炎，但白血球飆高，尤其嗜酸性白血球比例飆到正常值6倍，是少見的非典型腸胃炎，假如沒有對症治療，很容易反覆發作。

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據悉，女子在急診抽血驗出白血球數高達23000（正常值為400至10000），其中嗜酸性白血球比例29%（正常為5%），腹部電腦斷層發現小腸壁變厚，且有明顯腹水情形，經收治住院治療。

李政祺指出，女子因明顯腹水，經抽出約800CC腹水並做化驗，發現嗜酸性白血球高達76%，經胃鏡取胃黏膜做切片檢驗，胃黏膜的嗜酸性球異常增加。人體白血球以嗜中性球和淋巴球占絕大多數，還有極少比例的嗜酸性球和嗜鹼性球，嗜酸性球過高又有腸胃發炎現象，排除其他原因後，確診為罕見的「嗜酸性腸胃炎」。

▲醫師提醒要定期清洗床被單，杜絕過敏原塵螨滋生。（示意圖／翻攝自photoAC）

通常罹患嗜酸性腸胃炎的高危險群，是有過敏體質的人，女子做過敏原檢查，發現對塵螨過敏程度較高，推測其過敏體質接觸到獨特的過敏原後，將白血球中的嗜酸性球吸引到腸胃黏膜，導致小腸壁變厚、胃部發炎，也出現腹水，表現的症狀和細菌性性腸胃炎相似，包括腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉情形。

李政祺提醒，在台灣罹患嗜酸性腸胃炎的比率約10萬分之6.3，算是少見的疾病，如果當成一般腸胃炎治療，復發的比率很高。好在女子接受類固醇藥物治療後，腹水已消去，腹脹、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀痊癒。

李政祺叮嚀，患者一定要完整服用藥物療程，不能因症狀改善就自行停藥，否則仍有復發的可能，同時也要定期清洗床被單，杜絕過敏原塵螨滋生，以免再引發嗜酸性腸胃炎。

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