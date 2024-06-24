午後雷雨　松山機場「暫停地面作業1小時」航班延誤

▲豪大雨影響，松山機場暫停地面作業1小時。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

今(24日)午後台北下起豪大雨，松山機場下午2時38分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，民航局預估暫停作業1小時，民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局表示，受此影響，此段時間內與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。