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友吃美食「練到9級大神」　他查Google Maps爆衝擊！超爽獎勵曝光

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲友人竟是在地嚮導「9級神人」 。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人找餐廳，都會查評價狀況以避免踩雷！而一名網友驚呼，友人長期撰寫Google Maps評論，已經是在地嚮導「9級大神」，讓原PO佩服不已，「替大家挑選餐廳前排雷算功勞一件吧？」文章曝光後，有5級神人路過回應，「在地嚮導有獎勵哦！去年有估狗商店折價券，今年是免費雲端！」

一名網友在PTT驚奇發現，某次吃飯時，才知道友人在地嚮導竟然達到了9級，讓原PO感到訝異，「原來真的有人會這麼認真寫評論！」

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雖然這功能的評分只有徽章，並沒有額外的獎勵，但原PO認為，友人的熱心舉動，可以替大家挑選餐廳避免踩雷，也算是一種功勞。

原PO也好奇開啟自己Google Maps，一查爆衝擊，他自嘲只是「2級貧戶，積分15」，除非遇到店員態度差或是特殊事件才會留言，不然也懶得去評論店家，「好奇大家的Google Maps分數都多少？」

底下網友熱議，「6級就放棄了，後面都剩負評才會想去留」、「目前Level 8」、「我是5級！在地嚮導有獎勵哦！去年有估狗商店折價券，今年是免費雲端」、「黑店絕對評啊！IG上一堆假美食短片都誤導人踩雷」、「打卡評論送東西，我近幾年都不評了」、「懶得評論但很感謝願意評論的人，尤其是一星更有參考價值」、「我發現好店都不想講欸～怕排隊」。

事實上，Google地圖的「在地嚮導」積分系統，是讓用戶在提供內容給Google地圖時，可以獲得積分。使用者可以透過為地點評分、撰寫評論描述自身體驗、分享相片和影片、回答問題等動作來獲得積分。

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