通緝犯上銬突吐白沫亡！密錄器錄下「警棍打手腳」　死因仍待查

記者邱中岳、陳韻如／新北報導

新北汐止52歲李姓男通緝犯昨(21日)晚間開車在外，被巡邏警方發現後上前攔查，起初李男假意配合，但卻突然加速逃逸。警方見狀立刻展開追捕，但李嫌疑似身體不適，龜速行駛到路口碰撞一輛計程車才停下，警方隨即上前將人壓制上銬，但李嫌卻突然口吐白沫，緊急送醫仍告不治。對此，警方表示，逮捕制伏過程有用警棍打犯嫌手腳，未打擊致命部位，李男的詳細死因仍待相驗釐清。

這起案件發生在昨日晚間，巡邏員警發現李男車輛後隨即上前攔查，但李男卻突然加速逃逸，而透過路口監視器畫面可以發現，李男當時疑似就以身體不適，龜速行駛到路口與計程車發生碰撞才停下。

▲▼汐止通緝犯龜速撞車詭異畫面曝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方見狀立即上前將人家壓制逮捕，李男當下還不斷反抗，甚至大喊，「痛啦！」但當警方要上銬時，他卻突然口吐白沫陷入昏迷，警方隨即施予CPR並通報119將人送醫，但他仍宣告不治。

對此，警方表示，現場有11名警力，逮捕制伏過程有用警棍，而經新北市政府警察局勘驗密錄器，確定警員有使用警棍打李男手腳，但在將他從車上拖下上銬時，他就突然口吐白沫。

▲李男上銬時突口吐白沫，緊急送醫仍宣告不治。（圖／翻攝汐止人集團）

目前三總醫院內湖院區開立診斷證明為「到院前死亡急救無效」；另外，李男送醫後經尿液檢驗，有安非他命陽性反應，但詳細死因有待後續相驗釐清。