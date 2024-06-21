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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯「龜速撞車」詭異畫面曝！上銬前喊：痛啦　下秒吐白沫送醫亡

記者邱中岳、陳韻如／新北報導

新北汐止警方昨(20日)晚間巡邏時，發現52歲李姓男通緝犯開車在外，於是上前想攔查，李男原先假意配合，卻突然加速逃逸，警方隨即展開追捕，最終李男在一處路口撞上計程車後才停下，警方隨即上前將人壓制上銬。不過，李男在上銬時卻突然口吐白沫昏迷，緊急送醫後仍宣告不治，而案發當下的監視器畫面隨之曝光。

▲▼ 汐止通緝站龜速撞車詭異畫面曝 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼汐止通緝犯龜速撞車詭異畫面曝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼ 汐止通緝站龜速撞車詭異畫面曝 。（圖／記者邱中岳翻攝）

案發當下的路口監視器及警方密錄器畫面曝光，可以看到李男當時開車至路口時車速極度緩慢，疑似在開車時就已身體不適，最後與計程車發生碰撞才停下。警方見狀，立刻上前將人逮捕，而李男當時還不斷反抗，甚至大喊，「痛啦！」但當警方要上銬時，他卻突然口吐白目陷入昏迷，警方隨即施予CPR並通報119將人送醫，但他仍宣告不治。

警方表示，現場有11名警力，逮捕制伏過程有用警棍，未打擊致命部位，但李男上銬後突然口吐白沫、沒有呼吸心跳，目前三總醫院內湖院區開立診斷證明為「到院前死亡急救無效」；另外，李男送醫後經尿液檢驗，有安非他命陽性反應，但詳細死因有待後續相驗釐清。

▲▼快訊／汐止警飛車追逐　逃逸男撞計程車無生命跡象。（圖／翻攝汐止人集團）

▲李男遭上銬時突然口吐白沫昏迷，緊急送醫搶救不治。（圖／翻攝汐止人集團）

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