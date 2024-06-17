【廣編】TOTO台灣東陶x NAID室裝全聯會！2024最具參考價值衛浴改修案　評選結果出爐

▲TOTO 最具參考價值衛浴徵件卓越獎頒獎典禮。

圖、文／TOTO台灣東陶提供

第三屆「最具參考價值衛浴改修案」15組卓越獎得主於2024國際室內設計博覽會於6/13頒獎公布，此獎由TOTO與NAID攜手舉辦「最具參考價值衛浴改修案」徵件活動邁入第三年舉辦，期待透過設計師多元的視野與風格，為消費者在不同的家居條件與需求下規劃出最舒適的衛浴空間。

全齡舒適宅為近年熱門話題，TOTO也觀察到衛浴改修時，如何在現有的住屋狀態下，規劃出各年齡層友善的衛浴，為消費者的一大困擾，因此本次評選標準，著重於「舊衞浴空間經過更新後所創造出來的改變價值」，滿足各年齡層在衛浴使用上的想像與需求。

邀請日本TOTO的首席規劃師松澤雪子小姐，加上室裝全聯會(NAID)的理事長劉易鑫及室裝全聯會(NAID)團隊代表李東明副教授擔任評審，在評選的過程中，結合台日的各面向觀點以及過往的經驗，篩選出多種樣態的空間設計，提供消費者多元的衛浴空間設計參考。

2022年起，由TOTO與NAID 室裝全聯會聯合舉辦「最具參考價值的衛浴改修徵件活動」，獲獎作品收錄於「TOTO理想衛浴風格誌」，解決消費者在衛浴空間規劃上的困擾，更為室內設計師們提供一個展示作品的指標性舞台。