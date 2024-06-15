超劣！大樓端午連假缺水...竟是50顆水錶被偷了　毒販斜槓賺外快

記者邱中岳／台北報導

北市文山區興隆路一棟大樓在端午連假期間，竟發生無水可用的狀態，原本居民以為是停水但是卻沒有收到公告，上頂樓查看竟發現水錶不翼而飛，清查損失50多顆水錶，警方立刻調閱監視器鎖定2人涉嫌重大，其中1人還是6日曾被抓的販毒主嫌，沒想到又因為偷水錶再度被警方逮捕，警方除逮捕2人，也在資源回收廠找回41顆遭變賣的水錶。

警方調查，35歲的陳姓男子與41歲的周姓男子，原為一起吸毒的朋友，但是卻在端午連假期間，跑到北市文山區興隆路4段的一棟大樓，把住戶位在頂樓的50顆水錶全部偷走，住戶原本以為是停水，但卻沒有得到通知，上樓查看才知道水錶全部被偷才無水可用，警方獲悉後立刻展開追查，並根據特徵以及車牌鎖定陳、周2名男子涉嫌重大。

▲陳姓男子販毒被抓隔3天，又夥同毒友一起偷水錶，一周後再度被警方逮捕到案。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，2名嫌犯將得手的50顆水錶，全部賣至松山區的資源回收廠，原本安裝要價8百元一顆的水錶，廢鐵價每公斤僅剩下90元，最後變現獲得5千元花用，警方也先行於12日下午6時許，前往資源回收廠找回剩餘的41顆水錶，確定2人銷贓後才動手進行逮人。

北市文山一分局以及刑大肅竊組成立專案小組，發現陳、周2人毒手後從旁邊的樹叢逃脫，且在9日至11日三天陸續光顧該大樓，警方在14日上午7時許逮捕2名嫌犯，並且在住處起獲作案時的衣服、鞋子，另外還有2人逃逸的交通工具，2人也坦承犯行，訊後依照竊盜罪嫌將陳、周2名嫌犯依規定解送地檢署偵辦。

▲陳、周2嫌因為缺錢吸毒，端午連假跑到大樓頂偷水錶，每公斤90元廢鐵價變賣得手5千元。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，其中1名陳姓男子，在6日因為販賣1、2級毒品遭到警方鎖定，並且是販毒案件的主嫌，因此遭到警方逮捕，沒想到交保沒多久，又再度與吸毒好友一起在端午連假期間跑到興隆路的大樓偷水錶變現，造成住戶無水可用的窘境。