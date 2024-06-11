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端午連假國道車流減少「蘇澳往花東掉最多」　高公局：地震影響

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲今年端午連假國道車流減少，較去年同期減少2%。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

甫結束的端午3天連續假期，高速公路局統計，假期車流約是平日年平均的1.2倍，較去年同期平均略減2%，連假第2、3天中南部地區因天候影響，中長程旅次需求下降；國道5號受0403花蓮地震影響，雙向平均交通量減少11%，蘇澳往花東地區更減少35%。

高公局指出，假期間每日雙向交通量介於107.2至120.8mvk(百萬延車公里)，其中南向交通量以首日之66.5mvk最高，北向以收假日的59.9mvk最高，雙向以首日之120.8mvk最高(平日1.3倍)。

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高公局表示，國道整體行車情形，每日壅塞比例(每半小時行駛速率低於40公里之路段數占全日時段路段之比例)平均為1.1%(0.5至1.9%)，較去年同期(1.7%)略減0.6%。

國5交通部分，高公局指出，每日交通量平均為6.6萬車次(平日1.1倍)，較去年同期平均7.2萬車次減少8%，國5南向平均壅塞比例為5.7%，較去年同期之14.0%大幅減少8.3%；北向平均壅塞比例為8.0%，較去年同期15.8%，大幅減少7.8%。

此外，高公局表示，端午連假每日平均肇事件數為146件，較去年同期平均135件，增加11件(約增加8%)，以連假首日肇事件數167件最高。1968網站及App瀏覽量也大增，每日平均總瀏覽量為116.9萬次，為平日瀏覽量的2.6倍。

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