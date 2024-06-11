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新莊槍響！19歲男不爽遭出賣...撂4人BB槍掃射仇家　3人未成年

記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

新北市新莊區瓊林路今（11日）凌晨2時許驚傳槍響，有民眾發現住家窗戶被BB彈擊破嚇壞報警，警方獲報後循線在泰山公園路和黎明路口逮捕5名涉案犯嫌，初步了解，衝突起因疑似是毒品糾紛，林姓犯嫌不滿遭被害人出賣，憤而夥同4名友人持BB槍開槍恐嚇，全案將依恐嚇、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

▲▼19歲林男等5名犯嫌持BB槍到李男住處開槍洩憤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲19歲林男等5名犯嫌持BB槍到李男住處開槍洩憤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，今凌晨新莊分局獲報後立即派員火速趕往現場，發現一處民宅窗戶遭BB彈擊破，立即組成專案小組，經鎖定涉案車輛後展開追緝，不到1小時，循線在泰山區公園路與黎明路口發現涉案車輛，經前後包抄夾擊之下，順利攔獲涉案車輛，查獲車內19歲林姓、21歲吳姓犯嫌等5人到案（其中3名未成年），查扣BB槍2把、鎮暴槍1把、刀械1批、手機6支等證物，全案帶回偵辦。

▲▼19歲林男等5名犯嫌持BB槍到李男住處開槍洩憤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方循線逮捕5名犯嫌。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊分局初步調查疑為毒品案件糾紛導致，嫌犯林男疑似不滿遭被害人、24歲李男出賣，夥同友人等4人前往被害人住處開槍恐嚇洩憤，所幸，新莊警網迅速逮捕5人到案，後續將追查幕後原因，全案詢後依恐嚇、毀損罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

▲▼19歲林男等5名犯嫌持BB槍到李男住處開槍洩憤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方將涉案5名犯嫌帶回警局詢。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼19歲林男等5名犯嫌持BB槍到李男住處開槍洩憤 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方查扣BB槍2把、鎮暴槍1把、刀械1批、手機6支等證物。（圖／記者陳以昇翻攝）

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