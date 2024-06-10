資深空服員揭搭機「最糟座位」！這排視野絕佳　航班愈早愈好

▲ 空服員透露，第5排的位子視野最佳。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

搭飛機該如何選位呢？資深空服員分享，她訂票時總是選擇前排靠窗座位，雖然許多旅客擔心趕不上飛機，會選擇較晚的航班，但其實搭愈早的航班愈好，座位的選擇也較多，否則恐怕只能坐在後排或廁所旁的座位。

根據《太陽報》，來自澳洲墨爾本的阿瓦德（Rosie Awad）擁有10多年飛行經驗，在維珍澳洲航空（Virgin Australia Airlines）服務5年多，受訪時談及該如何挑選座位時提醒，若是一不小心選錯，恐怕得全程和空服員大眼瞪小眼，雙方都很尷尬。

阿瓦德提到，空服員心中最糟糕的座位就是前方的空服椅（Jump seat），因為「你面向機艙，看著乘客，而他們也在看著你，這可能變成一場尷尬的對視比賽」。

若站在乘客角度，阿瓦德認為最糟糕的座位「絕對是最後一排，或是靠近廁所的任何一排」。她搭機時總是選擇第5排靠窗座位，因為視野很好，且腿部空間較大，降落後也可迅速下機。

另一名來自美國佛州羅德岱堡的空服員凱若琳（Caroline）則提到，許多民眾擔心趕不上飛機，會選擇晚上的航班，但她建議訂愈早的飛機愈好，更呼籲「總是選擇清晨5點的航班」，落地後的行程才不會太趕。

凱若琳在IG影片中說明，「我知道你們不想凌晨3點起床，去趕5點的航班，但我向你保證，航班愈早，一切就會愈順利」，且因晚上的航班需求較高，航班較早的乘客免費選到好位子的機會也更大。