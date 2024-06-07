獨／姊弟登八仙山遇樹倒繞路迷途　搜救人員大雨中搜尋4hrs尋獲

▲▼吳姓姊弟因樹倒繞路而迷途，搜救人員大雨中尋獲兩人護送下山，今日林業署也派人清除倒樹封閉小徑。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市2名吳姓登山姊弟(姊約73歲、弟約65歲)，昨(6)日一同前往谷關七雄的八仙山登山，回程時下大雨在0.9K處又遇樹倒橫擋步道上，結果繞路後竟偏離步道又無攜帶照明設備而迷途，發覺情勢不對立即向警方報案求援。

台中市消防局6日17時15分接獲民眾報案指出，有2名登山客於八仙山步道0.9K處遇倒樹往下切遇大崩壁，無法找到正確路徑，便下切1個多小時受困於陡坡處。勤務中心派遣谷關及和平消防分隊共出動消防警備車2輛、消防人員4名，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往救援。但因姊弟兩人不會操作手機定位功能無法確認自己所在位置，搜救人員在附近搜索至晚間22時18分，才在佳保溪河床附近尋獲兩姊弟，所幸兩人無大礙意識皆清楚，經協助引導下山，於23時10分下撤至登山口，2人不需就醫，自行開車離去。

谷關分隊長張凱閔表示，登山時應該要有完全準備，所幸兩人順利尋獲，林業署麗陽工作站得知山友遇倒樹而迷路後，今(7)立即派出工作人員清除倒樹，並將偏徑用繩索封閉起來，避免山友誤入發生迷途事件。