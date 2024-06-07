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櫻花妹下海！遇70歲老翁以為輕鬆賺　結果「1夜激戰10次」嚇壞她

一名日本留學生接受雜誌採時坦承，在美留學時為了賺取更高額的生活費，曾在包養網站接受許多陌生男子的邀約，也遇上許多可怕的經驗。（示意圖／翻攝unsplash）

▲一名日本女留學生「下海」遇見一名70歲尋芳客，對方的精力讓她震驚不已，甚至想起來都很害怕。（示意圖／翻攝unsplash）

圖文／CTWANT

海外留學是許多學子的夢想，但到了一個消費高出原本許多的陌生國家，難免遇到生活費難以為繼的問題。一名日本女留學生接受雜誌採時就坦承，自己在海外留學時為了賺取更高額的生活費，曾在包養網站註冊，接受許多陌生男子的邀約，也遇上許多可怕的經驗。事後她也坦承，「如果一步踏錯，我今天可能就無法坐在這裡接受採訪了。」

據日媒《日刊SPA！》報導，28歲的吉田真帆（化名）在受訪時透露，在美國洛杉磯留學期間，曾經「下海」兼職賺取生活費，開始是透過「糖爹網站」註冊，再等待男性用戶與她配對和討論價格。

吉田真帆指出，下海的過程她見過不同類型的男子，其中有只尋求短暫「無負擔關係」的真正富豪，但也遇見許多充滿惡意、只想騙炮還有著異常性癖的不良對象。她自己在最開始下海的時候也數度上當受騙，後來才建立起一套自己的篩選識別方法。

報導中提到，吉田真帆透過每次與這些男士們發生關係，視議價結果而定，每次能獲得250至400美元（約台幣8000至1.3萬元）的酬金。但她也分享一次讓她餘悸猶存的經驗，表示與一名70歲的顧客談好交易，本想著「因為是老爺爺了應該很輕鬆吧」的心態赴約，沒想到對方精力絕倫，一晚連續發生了超過10次以上性行為，就算她中間假裝睡著，對方也不肯放過她，讓她事後打從心底感到害怕。

吉田真帆表示，自己在大約6個月的下海期間，忍受各種恐懼跟痛苦，換得數萬美元的酬金，除了用於支付學費與生活費，大多被她用於在美國各地旅遊，用來淡化那些因性交易帶來的不好回憶。

她告訴採訪記者，雖然自己對於這樣一段經歷並不感到後悔，但也承認其中有許多危險之處，「如果一步踏錯，我今天可能就無法坐在這裡接受採訪了。」

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