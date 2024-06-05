吃當令綠竹筍　農糧署教戰「挑筍4原則」：白、彎、矮、肥

▲農糧署提供綠竹筍選購四大原則。（圖／農糧署提供）

記者楊惠琪／台北報導

時序進入夏天，香脆多汁的綠竹筍，常被拿來當「涼筍」料理，不但口感清甜，也符合現代人講究高纖、低熱量的飲食需求。農糧署建議消費者，選購綠竹筍時應掌握「白、彎、矮、肥」4大原則，而且買回家後應立即料理或水煮，避免綠竹筍老化，或以保鮮膜包裹冷藏，並在3天內料理食用完畢。

農糧署表示，夏季常見的綠竹筍，素有「綠寶石」之稱，形如牛角，口感嬌脆鮮嫩，相當適合當作「涼筍」料理，目前已進入產期，消費者選購時應掌握「白、彎、矮、肥」4大原則：挑選底部白色、外型像牛角彎曲、長度短、基部肥厚，以及筍尖不出青等，就能買到新鮮又美味的綠竹筍。

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農糧署指出，為了確保綠竹筍的鮮度，農友在清晨採收後，迅速將綠竹筍泡於冰水中，或用冷藏庫降溫，並以最快的速度送至消費市場，因此，消費者採買鮮筍後，建議立即料理或水煮，避免綠竹筍老化；若無法立即烹煮，可用保鮮膜包裹冷藏，並在3天內料理食用完畢。

農糧署說明，為了讓消費者吃得安心，已輔導筍農申請產銷履歷驗證，目前產銷履歷綠竹筍面積已達337公頃。為確保竹筍品質、延長儲架時間及調節竹筍產銷供應，另輔導農民團體及農企業設置冷藏庫等現代化冷鏈設備，並開發竹筍真空包等多樣竹筍產品供國人選擇。

選購綠竹筍四大原則

1. 白：挑選底部呈現白色的綠竹筍

2. 彎：外型像牛角彎曲的綠竹筍

3. 矮：筍身長度短小的綠竹筍

4. 肥：基部肥厚的竹筍更鮮美