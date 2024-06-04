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小蝦米再衝！「咆哮小貓」助攻　迷因股GameStop股價飆21%

▲▼34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop交易狂潮。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

▲▼34歲金融顧問吉爾（Keith Patrick Gill）以「咆哮小貓」（Roaring Kitty）為名開設頻道，引起GameStop交易狂潮。（圖／翻攝自YouTube／Roaring Kitty）

文／中央社

美國股市網紅「咆哮小貓」（Roaring Kitty）重返社群媒體平台Reddit，發文顯示對陷入困境的電玩零售商GameStop押注1.16億美元後，GameStop股價今天飆漲21%。

路透社報導，GameStop股價盤中一度飆升75%，最後收在28美元。根據倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group, LSEG）資料，截至收盤時，價值約47億美元的GameStop股票易手，使其成為紐約證券交易所（NYSE）交易量最大的股票。

這是2021年散戶交易狂潮背後推手、「咆哮小貓」吉爾（Keith Patrick Gill）3年來在他Reddit帳號發布的第一篇貼文。2021年，他在Reddit放上GameStop交易的螢幕截圖引發對「迷因股」的需求激增，這些股票通常是基本面薄弱的公司，透過社群媒體炒作在散戶中獲得狂熱的追隨者。

昨天發布的螢幕截圖顯示持有GameStop達500萬股，占其公開發行股票的1.8%。吉爾2021年4月發布的上一篇貼文標題為「最終更新」，顯示其持有20萬股，價值3090萬美元。

路透社無法驗證Reddit上的螢幕截圖，吉爾也沒有回覆Reddit或電郵上要求發表評論的請求。

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